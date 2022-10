Albenga, il campetto del Sacro Cuore intitolato a “Giacumin” Gandolfo

Albenga. “Grazie don Gigi, ancora una volta devo ringraziarti per l’ultimo regalo che hai fatto alla nostra parrocchia, quella del Sacro Cuore. Sapevi quanto i tuoi parrocchiani volessero bene a Giacomo “Giacumin” Gandolfo, allenatore di generazioni di giovani calciatori della San Filippo, ma soprattutto educatore, con l’esempio e la bontà di cuore, di generazioni di giovani che hanno frequentato l’oratorio e il campo da calcio del Sacro Cuore”.

Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga, sull’evento di oggi pomeriggio.

“Il Comune non ha voluto dedicare a “Giacumin” il nuovo spazio sul lungomare, ma non voglio fare polemiche. Voglio ringraziarti, don Gigi, perché tu, che “Giacumin” lo hai conosciuto e frequentato, hai voluto che tutti, anche in futuro, lo ricordassero. E lo hai fatto intitolando a lui il campo da calcio del Sacro Cuore, quel campetto che era la sua seconda casa, se non la prima. Non hai voluto, però, dedicargli un campetto terroso e logorato dai dribbling dei ragazzi e dal tempo, hai voluto che quel campetto si vestisse a festa per onorare “Giacumin”, ma soprattutto la sua fede, vissuta nell’insegnare ai ragazzi non solo la tecnica per giocare a pallone, ma i valori più profondi dello sport e della vita. Mi hai davvero commosso con il tuo discorso di oggi”.

“Caro don, sei riuscito, dedicando tempo e forze, in una grande impresa, hai trovato fondi e professionalità per il campo da calcio ‘Giacomo Gandolfo’: sono fiero di essere stato tuo parrocchiano, e soprattutto di averti come amico” conclude.