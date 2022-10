Albenga: giovedì l’ultimo saluto a Claudio Recagno, vittima di un incidente sul lavoro ad Andora

Albenga. Si svolgerà domani (giovedì 20 ottobre) l’ultimo saluto a Claudio Recagno, ad Albenga. L’appuntamento è alle 10,30, al chiostro Ester Siccardi, in viale Martiri della Libertà.

Recagno, 58 anni, è stato vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto ad Andora nella mattinata dello scorso 13 ottobre.

Si trovava in località Maglioni, per svolgere alcuni lavori in un’abitazione privata, quando all’improvviso è avvenuto il crollo di un muretto, che lo ha travolto e ucciso.

Sul luogo dell’accaduto erano intervenuti l’automedica del 118, la croce bianca di Andora ed i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, ma purtroppo per non c’è stato nulla da fare.

Lascia la moglie Sabrina e i figli Marta e Alessandro.