Albenga, furgone tampona un camion: autista incastrato, soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Albenga, in regione Torre Pernice.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verificato un tamponamento tra un furgone dell’ACI e un camion, per cause ancora in via di accertamento. Stando alle prime informazioni, sarebbe stato l’autista del furgone a centrare il mezzo pesante lungo la strada di collegamento della località ingauna.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto di pubblica assistenza e personale medico del 118, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento albenganese: il conducente, a seguito dell’urto contro il tir, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Dopo essere stato estratto da pompieri e successivamente alle prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Dai primi riscontri sull’accaduto le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: per lui traumi e ferite giudicate non gravi. Nessuna conseguenza, invece, per il guidatore del camion.

Sul luogo del sinistro stradale sono stati svolti i primi rilievi e accertamenti sull’esatta dinamica del tamponamento tra i due mezzi coinvolti.