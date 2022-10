Albenga, FI e Lega: “Sul pronto soccorso battaglia strumentale guidata da ‘analfabeti’ della sanità”

Albenga. “Sappiamo bene di correre il rischio di renderci impopolari, ma siamo convinti che, a tutti i livelli, si debba dire sempre la verità senza prendere mai in giro la buona fede dei cittadini. E la verità, a proposito della riapertura del Pronto Soccorso di Albenga, è che questa battaglia sembra essere guidata da ‘analfabeti’ della Sanità e cavalcata strumentalmente, a cominciare dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che come medico sa (o dovrebbe sapere) come funziona un Pronto Soccorso efficiente”.

Il duro attacco al primo cittadino e al Comitato #senzaprontosoccorsosimuore arriva dai consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia, e Cristina Porro, capogruppo della Lega.

“Premesso che, come tutti sanno, dal 2011 siamo sempre stati e continueremo a stare in prima fila nella battaglia per il rilancio dell’ospedale di Albenga e non abbiamo mancato di criticare duramente il presidente della Regione Toti, nonostante i nostri partiti siano in coalizione con lui, non possiamo non denunciare le enormi contraddizioni portate avanti dal Comitato #senzaprontosoccorsosimuore, a cominciare dal voler puntare tutte le carte sulla riapertura del Pronto Soccorso di Albenga. Un Pronto Soccorso, per garantire la sicurezza dei cittadini, deve avere alle spalle una serie di servizi sanitari adeguata, cosa che in questo momento l’ospedale di Albenga non ha”, sottolineano Ciangherotti e Porro.

“Un Pronto Soccorso che non abbia alle spalle ad esempio una Chirurgia, una Ortopedia, una Rianimazione e altro ancora rischierebbe di provocare più danni che benefici, danni drammatici, intendiamo. Crediamo che un cittadino preferisca, in caso di bisogno, essere portato dove sarà curato a dovere, non dove rischia la pellaccia, un Pronto Soccorso che gli salvi la vita, non che la metta a rischio. Il Comitato, invece, ha puntato tutto su una forzatura emozionale, portando i cittadini a credere che Albenga possa ritornare ad avere il Pronto Soccorso solo con uno schiocco di dita. Non è così”.

I due consiglieri ricordano quali sono servizi al momento attivi: “Oggi, al Santa Maria di Misericordia restano, come reparti con degenze, soltanto la Medicina (mezza trasformata in cure intermedie, in pratica lungodegenza), le Malattie infettive e, temporaneamente, ancora per una decina di giorni, a causa del recente incendio scoppiato in un padiglione del Santa Corona, è stata ospitata ad Albenga la Struttura complessa Recupero e rieducazione funzionale di Pietra ligure. Restano poi ancora presenti all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia i servizi di Emodialisi, radiologia h12, Laboratorio analisi e qualche ambulatorio. Per riavere il Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia, si dovrebbe ridisegnare il futuro dell’ospedale di Albenga e della sanità regionale”.

“Non si può quindi influire sul futuro dell’ospedale di Albenga? – si domandano Ciangherotti e Porro – Noi crediamo di no se con questi presupposti, la battaglia vera da fare è sulla riapertura di un Punto di Primo Intervento, che servirebbe a sfoltire le innegabili e inaccettabili code che stanno creando problemi, disagi, arrabbiature ai cittadini, e contemporaneamente fare battaglie per ridare al Santa Maria di Misericordia quei servizi sanitari che permetterebbero, in futuro, di riavere il vero Pronto Soccorso”.

“Sino a quando, però, si faranno battaglie ideologiche e non di territorio, sino a quando sindaci e amministratori senza visione cavalcheranno finte battaglie, i leoni da tastiera continueranno ad insultare chi non si adegua a dare risposte semplici a problemi complessi. Del resto l’antico detto è sempre valido nonostante i secoli: ‘Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito’, quando qualcuno indica i tagli alla Sanità del Santa Maria di Misericordio, lo stolto guarda il Pronto Soccorso…”: questa la conclusione dei due capigruppo.