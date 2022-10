Albenga: è morto don Luigi Fusta, parroco nella chiesa di Vadino

Albenga. È morto stanotte, all’Ospedale Santa Corona dove era ricoverato da alcuni giorni per una frattura all’omero, don Luigi Fusta, già parroco nella Chiesa di Vadino ad Albenga.

Fu Vicario Parrocchiale nella chiesa Cattedrale di Albenga sino al 5 ottobre 1965, quando fu nominato primo parroco della Parrocchia di San Bernardino da Siena in Albenga, sino all’11 settembre 1997, quando venne nominato Prevosto della Parrocchia di San Nicolò di Bari in Pietra Ligure (fino all8 settembre 2013).

Il 1 gennaio 2006 venne nominato Canonico Onorario della chiesa Cattedrale di San Michele. Durante gli anni del suo servizio nella Cattedrale stessa come vicario parrocchiale già aveva ricoperto l’ufficio di Canonico del titolo di S. Antonio Abate.

Il funerale sarà presieduto da monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo Diocesano, martedì 11 ottobre alle ore 11.00, presso la chiesa parrocchiale di San Bernardino in Albenga.

“Una figura sacerdotale davvero carismatica con cui ho condiviso tante riflessioni, ultima una simpatica chiacchierata quindici giorni fa, a colazione, al mattino della domenica delle recenti elezioni politiche. Uomo buono, onesto, generoso, fedele annunciatore del Vangelo, noto per la sua grande capacità di creare legami con le persone”, così lo ha ricordato il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti.

“Prezioso punto di riferimento per la comunità di Vadino e per i giovani di Albenga e non solo. Ogni volta che ho avuto occasione di ascoltarlo, mi ha colpito sempre la sua grande capacità di ricercare l’umanità che c’è in ognuno di noi, toccandone le corde più vere. Ciao Don Luigi, riposa in pace”, ha concluso.