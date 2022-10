Albenga, Ciangherotti attacca: “Alcol e degrado e cittadini impauriti. Serve l’intervento di prefetto e questore”

Albenga. “Siamo arrivati al punto che in viale Pontelungo e in via Papa Giovanni XXIII dopo le 15 il disordine pubblico la fa da padrone. Sempre più persone ubriache campeggiano sulla strada creando situazioni di degrado che, oltre a danneggiare l’immagine della città, rendono la quotidianità di molti residenti un vero e proprio incubo. Tutto questo per Albenga non è accettabile e visto che l’amministrazione comunale è completamente assente, chiedo al prefetto e al questore di Savona di intervenire per porre fine a questa situazione”. Lo dichiara il capogruppo e consigliere comunale albenganese Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, “Albenga sta diventando poco a poco la terra di nessuno – spiega Ciangherotti -. Sono sempre di più le attività commerciali fuori controllo, molte delle quali continuano a distribuire alcolici sino a tarda notte. Il risultato è il degrado più totale, con i residenti di alcuni quartieri che devono fare i conti con persone in stato di ebbrezza mentre vogliono varcare la soglia del portone di casa”.

“Come se non bastasse – aggiunge il capogruppo albenganese -, la lungimirante amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Tomatis ha deciso di dotare la città di un nuovo sistema di illuminazione, che di illuminante ha davvero poco. Queste nuove luci, infatti, hanno lasciato al buio o comunque in penombra diversi quartieri, con l’inevitabile conseguenza di far sentire i cittadini sempre meno sicuri, a maggior ragione quando si registrano episodi di degrado come quelli appena descritti”.

Di qui l’appello del consigliere Ciangherotti: “Mi rivolgo quindi al prefetto e al questore di Savona – conclude -, ai quali chiedo di intervenire su queste situazioni e per ripristinare la legalità in una città che negli ultimi anni non ha saputo reagire con fermezza e incisività a queste piaghe sociali”.