Alassio in lutto, è mancato a soli 56 anni Giuseppe Contri

Alassio. E’ mancato all’età di 56 anni Giuseppe Contri, per gli amici “Pippo”, persona benvoluta e molto conosciuta nel territorio alassino. Si è sentito male a causa di un malore avuto nella notte, poi oggi la tragedia: è stato trovato sul divano di casa senza vita.

Originario di Genova, per anni aveva gestito il cinema Colombo insieme alla famiglia, con signorilità, cortesia e gentilezza. Gigi Ciccione di Alassiowood lo ricorda come una persona “dotata di una sottile vena ironica, un ottimo operatore cinematografico, lavoro che ha sempre svolto con passione e competenza”.

Negli ultimi anni era al Multiplex di Cisano. “Un abbraccio alla famiglia in particolare al fratello Simone e alla sorella Gippa per sostenerli in questo immenso dolore e lutto – aggiunge Ciccione -. Ciao Pippo adesso ti occuperai di film anche lassù dove sei finito, ci mancherà il tuo sorriso e la tua gentilezza”.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 21 ottobre, presso la chiesa posta a fianco del cimitero di Villanova d’Albenga alle ore 10,45.