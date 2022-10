Alassio, il “Best Chef Under 35” a Giorgio Pignagnoli di Villa della Pergola

Alassio. E’ Giorgio Pignagnoli di Villa della Pergola di Alassio il Best Chef Under 35. I più talentuosi professionisti under 35 dell’enogastronomia italiana premiati a Firenze nell’ambito della terza edizione dei Food&Wine Italia Awards, l’iniziativa che celebra i nomi più promettenti del settore.

Durante la serata ospitata da The Stellar, ristorante e cocktail bar all’interno dello spazio multifunzionale e hub di innovazione Nana Bianca, in quello che fu il Granaio dell’Abbondanza della famiglia Medici, e presentata da Tinto sono stati premiati come di consueto anche le aziende e i progetti più virtuosi legati all’innovazione, alla responsabilità sociale, alla sostenibilità e al design nel mondo del cibo, del vino e dell’hôtellerie.

La novità di quest’anno è il riconoscimento alla proposta più convincente nel mondo del pane farcito.

A decretare i vincitori dell’edizione 2022 una giuria di esperti e stampa di settore, capitanata dalla redazione della rivista Food&Wine Italia, l’edizione italiana del celebre magazine statunitense lanciato nel 1978 e oggi pubblicato da Meredith Corporation.

Alla serata ha partecipato anche la redazione americana tornata in Italia per l’occasione tra cui Melanie Hansche, Deputy Editor di Food&Wine.

La premiazione è stata preceduta da un aperitivo a cura di Consorzio dell’Asti e del Moscato Docg e dell’executive chef di The Stellar Luigi Bonadonna che per l’occasione ha realizzato una sfera di baccalà mantecato. Al termine della cerimonia alcuni dei premiati e degli sponsor hanno proposto assaggi e brindisi: Giorgio Pignagnoli (Best Chef) ha preparato i fusilli Monograno Felicetti, arancia, carota, limone, cicoria e vadouvan; Jacopo Mercuro (Best Pizza Chef) ha fritto i supplì al telefono e i noodles e teriyaki allo yuzu; Alessandro Frassica (Miglior Panino d’Autore) ha farcito del pane toscano con il prosciutto cotto Lenta Cottura di Salumificio F.lli Coati, gorgonzola dolce al cucchiaio, salsa “pepedoro”; Christian Marasca (Best Pastry Chef) ha impiattato l’apprezzatissimo tourbillon con frolla sablé, frangipane, pralinato alle mandorle e chantilly in carta da Zia Restaurant.

In accompagnamento, il cocktail creato ad hoc da Martina Bonci (Best Bartender) in collaborazione con Bonaventura Maschio, un twist sul Negroni che diventa un “Viaggio ai Tropici” dedicato a Firenze; i vini di Kellerei Kaltern, di Consorzio dell’Asti e del Moscato Docg e acqua Orsini.