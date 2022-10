Alassio, il 24 ottobre interruzione dell’acqua potabile in alcune zone della città

Alassio. Interruzione dell’acqua potabile in alcune aree della città. A comunicarlo è il Comune che spiega: “Per permettere un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica, il giorno 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 , verrà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua potabile in alcune zone”

Nel dettaglio, saranno interessate dall’intervento: via Mazzini, via Rossini, via Manzoni, viale Gibb, piazza Quartino, vico Zara, viale Hanbury, via Pascoli, via Elgar, via Robutti e piazza della Libertà.

Appositi avvisi saranno affissi nelle zone interessate dall’interruzione.