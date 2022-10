Alassio, al via la 15esima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”

Alassio. E’ stata presentata questa mattina la 15esima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”, organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra, paese affacciato sulle rive del Lago Maggiore in provincia di Varese, con il prezioso supporto della famiglia Berrino e l’amichevole vicinanza dell’amministrazione comunale della Città del Muretto.

La rassegna letteraria omonima è stata ideata da Davide Pagani e nasce nell’autunno 2007. Viene promossa dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” con il patrocinio del Comune di Ispra, il Centro Studi Mario Pannunzio di Torino, di ExpoVillage2015, de La Bìssa de l’Insubria, della Fondazione “Mario Berrino per il Muretto di Alassio” e My House My Style.

Fin dall’inizio ha avuto la vicinanza del Maestro Mario Berrino (1920-2011), pittore e artista ligure che ne ha incoraggiato la nascita con i suoi consigli e suggerimenti e ha sempre partecipato attraverso l’invio di un messaggio scritto agli organizzatori e ai partecipanti. Mario Berrino ha ideato, nel 1953, con Ernest Hemingway (1899-1961), sia il Muretto di Alassio che il concorso di bellezza Miss Muretto. Dal 2011, in accordo sia con la sua famiglia che con il Comune di Ispra, la manifestazione è stata intitolata alla sua memoria.

Il concorso che ha come tema l’amore è aperto a tutti e la partecipazione avviene attraverso l’invio di una poesia o di un racconto inediti. Il testo deve contenere massimo 900 parole. E’ consentita la presentazione di una sola opera inedita per ciascun concorrente. Per inedito si intende: mai pubblicato e mai premiato o presentato ad altri concorsi. Sono istituite due categorie: Adulti (dai 19 anni); e Giovani (fino 19 anni compiuti entro la data di chiusura del concorso, ovvero entro venerdì 20 gennaio 2023).

Le opere letterarie, dovranno essere inviate prive di firma o di altri segni di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso, fino a venerdì 20 gennaio 2023 specificando la sezione e la categoria in cui si intende partecipare. Saranno accettate solo le opere tassativamente pervenute entro la data di scadenza del presente bando di concorso. Le opere dovranno essere inviate in formato digitale attraverso l’apposito modulo di partecipazione presente nell’area specifica del sito www.amicimarioberrino.it. I file allegati al modulo di partecipazione dovranno essere in formato word o pdf e, pena l’esclusione, non dovranno contenere la firma dell’autore. Per la categoria Premio Mario Berrino Giovani sarà inoltre necessario allegare la scheda con i dati completi firmata da un genitore. Saranno accettate sia opere manoscritte sia opere dattiloscritte. Le opere manoscritte dovranno essere redatte in stampatello. La gestione della ricezione e della catalogazione delle opere è in capo all’Associazione “Amici di Mario Berrino” che ne garantisce l’anonimato nella trasmissione alla Giuria.

Le opere, che dovranno essere assolutamente frutto del proprio ingegno, saranno sottoposte al giudizio di una giuria appositamente costituita. Le opere vincitrici saranno premiate durante la finale del concorso, aperta al pubblico, che si terrà domenica 12 febbraio 2023 a Ispra, in idonea sede, alle ore 16,00. Durante la finale saranno declamate le opere migliori che avranno partecipato al concorso. La presenza alla manifestazione conclusiva non impegna l’organizzazione a rimborsi spese né comporta da parte degli organizzatori obblighi di alcun genere e natura nei confronti dei partecipanti.

La partecipazione al Premio, per la categoria adulti per entrambe le sezioni in concorso (poesia e racconto) comporta il pagamento di una quota d’iscrizione equivalente a quindici euro. I dettagli per effettuare il pagamento verranno inviati solo dopo il ricevimento e l’accettazione dell’opera. La quota d’iscrizione si intende esclusa per la categoria giovani per entrambe le sezioni in concorso.

Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato della categoria adulti in gara per ciascuna sezione di entrambe le categorie: le opere prime classificate, per entrambe le sezioni della categoria Adulti, riceveranno il Premio “Mario Berrino”; le opere prime classificate, per entrambe le sezioni, della categoria Giovani riceveranno il Premio “Mario Berrino Giovani”. La Giuria assegna il “Premio della Critica Maestro Giovanni Seveso” ad un’opera particolarmente significativa per entrambe le categorie in concorso. E’, infine, sua facoltà assegnare “menzioni” alle opere ritenute particolarmente meritevoli. Verranno apposte, in una data che sarà previamente comunicata, le due nuove piastrelle (le vincenti delle due sezioni della categoria adulti) sul “Muretto delle Poesie” presso la “Passeggiata dell’amore-Mario Berrino” sul lungolago di Ispra, con i testi delle due opere vincenti dell’anno corrente.