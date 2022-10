Al “Loano 2 Village” due giornate di formazione professionale dedicate agli operatori turistici

Loano. Al “Loano 2 Village”, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, sono in programma due giornate di formazione professionale dedicate agli operatori turistici organizzate da Upa e Ebit in collaborazione con GpStudios.

Si comincia martedì 25 ottobre con il “Breakfast Campus”, un format innovativo che unisce workshop e formazione. E’ stato pensato per dare concretezza e soluzioni agli imprenditori dell’ospitalità per quanto riguarda il tema della prima colazione e della ristorazione in hotel. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti una panoramica su tutte le possibili soluzioni, i servizi, i prodotti, le innovazioni e i trend del mercato, per dare vita a un breakfast vincente.

Mercoledi 26 ottobre, invece, è previsto un seminario, dalle 14,30 alle 17,30, che vede come relatore Giacomo Pini. Si parlerà del modello di gestione per organizzare al meglio il tariffario del 2023. Il prezzo è un elemento variabile, che si evolve con l’attività e con il mercato in cui essa opera.

Esso deve essere determinato in modo da rendere sostenibile un modello di business, ma anche in modo da soddisfare le aspettative e i bisogni della propria clientela, considerando non solo la redditività ma anche il contesto economico generale. “Gpstudios” per questo evento metterà in campo due formatori di lunga esperienza, Giacomo Pini volto noto in Liguria e Francesca Cognigni, direttore operativo in “GpStudios” con la sua lunga esperienza proprio su progetti di consulenza nell’ospitalità.