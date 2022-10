Il libro “Io e Spiderman”, Mattia Villardita: “Il volontariato è una cura dell’anima”

Savona. “Non voglio che il pubblico se ne vada pensando a quanto sono bravo, ma chiedendosi cosa possono fare per aiutare. Il volontariato è una cura dell’anima”. Lo ha detto questa mattina Mattia Villardita durante la presentazione a Savona, in anteprima assoluta, del suo primo libro autobiografico: “Io e Spiderman, storia vera di un supereroe normale” (Salani editore).

Venerdì 28 ottobre alle 21.00, nella splendida cornice del Teatro Chiabrera, l’attesa serata aperta al pubblico.

Mattia, il cittadino savonese, che ha commosso il Papa e il Presidente della Repubblica (dal quale è stato nominato Cavaliere della Repubblica nel 2021) racconta, nel libro, la storia del ragazzo che nei panni del supereroe Spiderman fa brillare i sorrisi dei bambini ricoverati in ospedale. Ma la storia inizia vent’anni e molte operazioni prima, quando quel ragazzo, bambino di sette anni, in un letto d’ospedale sogna che Spiderman compaia dalla finestra e lo accompagni a fare il prelievo di sangue “…con Spiderman al mio fianco la puntura non è più un problema”.

“Il finale è quello che conoscono tutti, questo volontario che nei panni di Spiderman va negli ospedali e dove c’è bisogno di una mano. Questa è la punta dell’iceberg. Prima però c’è un ghiacciaio sommerso, che Salani mi ha permesso di trasformare in una testimonianza. Mi sono messo alla scrivania e ho scritto per un anno… non è stato semplice, ma è una storia che andava raccontata perché non è solo la mia. Nel libro ci sono storie e messaggi che vorrei rimanessero a chi legge. Credo ci vorrebbero progetti scolastici per far capire ai ragazzi com’è la vita là fuori: non è tutto bello, ma è dalle cose difficili che si impara di più” aggiunge lo stesso Mattia.

“Io non sono il protagonista, sono solo una persona con una storia. Per la quale devo ringraziare il primario di pediatria Gaiero che 5 anni fa mi ha permesso di iniziare a fare il volontario”.

“Sono felicissimo che in questa serata ci sia una associazione che mostrerà cosa vuol dire un mondo inclusivo… quando vedo ballare le gemelle Lara e Gaia è un’emozione sempre unica, comunicano qualcosa di incredibile e non vedo l’ora che quella sera le persone lo vedano” conclude lo “Spiderman savonese”.

“Credo che sarà una serata molto emozionante. Mattia mi ha detto che sarebbe uscito il suo libro, che l’editore Salani voleva organizzare una tournée ma che tra le tappe non era prevista Savona, mentre lui avrebbe voluto non solo farla anche qui ma farne addirittura l’anteprima nazionale – aggiunge l’assessore comunale alla cultura Nicoletta Negro -. Da qui è nata la serata del 28 ottobre al Chiabrera. Non sarà una semplice presentazione di un libro, ma una festa dell’inclusione” conclude, sottolineano lo speciale feeling emozionale nato nel corso dell’organizzazione dell’evento.

“Ho conosciuto Mattia in questa occasione, è stato molto bello per l’idea di restituire qualcosa e unire le persone. Un aspetto che mi è piaciuto molto e che pur conoscendolo poco mi sembra molto evidente sottolinea l’assessore comunale al welfare e alla comunità Riccardo Viaggi -. Mattia rappresenta anche la gioia pur affrontando tematiche molto delicate e che comportano molta fatica. Credo che mettere insieme questo sia molto bello e la sua testimonianza sia arricchente per tutti”.

“Sono molto contento di essere stato coinvolto in questo progetto di relazioni umane di un certo livello, ha grandissimo valore – afferma il consigliere comunale Roberto Besio -. Si tratta di restituire ma anche trasformare: spesso il dolore può inaridire e farti chiudere, non metterti in gioco. Quando sono stato coinvolto ho pensato di includere persone che stanno facendo un percorso trasformando la sofferenza in un valore per gli altri. Sul palco volevamo persone che hanno avuto a che fare con Spiderman ma anche raccontare delle storie, a partire proprio da quella di Mattia. Penso sia una serata a cui è importante ci siano tanti giovani. Sarà presente Semplicemente Danza perché Luisella Frumento ha una storia molto simile a quella di Mattia, ma attraverso loro saranno presenti tutte le associazioni che con loro collaborano”.

“Sono sicura che Nicoletta mi ha coinvolto perché lei va oltre la conoscenza, e sono veramente onorata di fare questa cosa. La serata è in un luogo simbolo della città, e vedrà protagonisti vari cittadini di Savona che potranno trasmettere ai loro concittadini che questa è una città anche molto generosa” dice ancora Renata Barberis.

Durante la serata di venerdì si alterneranno coreografie dei “piccoli grandi ballerini di “Semplicemente Danza“ in rappresentanza del lavoro inclusivo curato da Luisella Frumento, riflessioni con Villardita supportate da testimonianze di mamme e letture a cura dell’attrice Margherita Sirello con accompagnamento musicale della flautista Silvia Schiaffino. “Sono onorata è felice di rappresentare tutte le associazioni di volontariato di Savona. La mia storia è simile a quella di Mattia: sofferenza, ricoveri e interventi da bambina che mi hanno segnata ma resa forte. Ho deciso di reagire e di vivere, facendo attività sportiva, e vista la reazione che ha avuto su di me voglio allargare questo messaggio a tutti coloro che hanno una disabilità” conclude Luisella Frumento di “Semplicemente Danza”.

Nel foyer del teatro le Associazioni di Volontariato cittadine esporranno materiale informativo per presentare i loro progetti.

La serata è a ingresso libero. Gli organizzatori sperano in una grande partecipazione da parte della cittadinanza.