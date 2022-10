Al Chiabrera Mattia Villardita presenta il suo libro “Io e Spiderman”: “Emozionato di vivere questo momento con la mia città”

Savona. Verrà presentato a Savona, per la prima volta in assoluto, il primo libro autobiografico di Mattia Villardita dal titolo “Io e Spiderman, storia vera di un supereroe normale”. L’evento venerdì 28 ottobre alle 21 nella splendida cornice del Teatro Chiabrera. Il libro in uscita il 25 ottobre per Salani.

“Il sogno si è realizzato e non vedo l’ora di condividere con l’intera comunità di Savona dove sono nato, cresciuto e dove tutto ebbe inizio, questo momento che porterò per sempre nel mio cuore – afferma l’autore – e per questo vi invito a partecipare numerosi in questa serata che spero vi possa lasciare un’impronta nelle vostre anime”.

Sarà una presentazione speciale all’insegna delle lettere, del volontariato ma anche dell’arte e della musica. Nel corso dell’evento sarà possibile godere di un’esibizione di danza inclusiva a cura di “Semplicemente Danza”, ascoltare il flauto di Silvia Schiaffino e le letture di Margherita Sirello. A partecipare anche tante associazioni del volontariato sociale.

“Questo evento é stato possibile grazie al Comune di Savona, in particolare all’assessore alla cultura e al turismo Nicoletta Negro e al consigliere Roberto Besio che quando qualche mese fa proposi loro di far diventare quest’esperienza di vita un evento cittadino hanno subito smosso mari e monti per poter realizzare questo sogno” aggiunge Villardita.

A far da relatrice sarà Renata Barberis. L’entrata sarà libera.