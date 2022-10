Aiutata dai carabinieri scrive al comandante di Savona: “Si sono comportati in modo meraviglioso, mi sono sentita coccolata”

Alla cortese attenzione del Comandante Provinciale dei Carabinieri sezione radiomobile di Savona, via Mentana.

Stimatissimo Comandante, Le scrivo per ringraziarLa per la professionalità, la sensibilità e umanità del suo staff dimostrata nei miei confronti in una situazione per me da incubo.

Sabato 15 alle 11:00 circa credevo di aver subito un furto, convintissima di questo perché condizionata dai media che ripetutamente ci informano di stare attenti soprattutto quando c’è folla e i ladri creano una situazione di sorpresa e disagio, per distrarre e quindi rubare indisturbati. Questo è quello che è successo a me in quel frangente.

Una signora chiede aiuto a voi, e arrivano il Vice Brigadiere scelto Bruno Callegari e l’appuntato scelto Giovanni Esposito. Da quel momento, e lungo tutto il percorso per arrivare ad una soluzione, i suoi uomini si sono comportati in modo meraviglioso: mi sono sentita protetta e addirittura coccolata per la particolare attenzione rivolta a una persona anziana come me, così come i figli fanno con le loro mamme.

Solo quando mi hanno accompagnata a casa risolvendo tutti i miei problemi e assicurandosi che stessi bene, ci siamo salutati con grande affetto.

Sono mortificata per il disagio e per aver rubato il tempo a due persone così speciali e così attente con persone in difficoltà, chiedo umilmente scusa per questo.

Un grandissimo ringraziamento al Vice Brigadiere scelto Bruno Callegari, all’appuntato scelto Giovanni Esposito, e al mio amico Paolo Carbone.

Con stima e rispetto, Le invio i miei più cordiali saluti.

Carmen Cona