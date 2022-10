Affidato ai servizi sociali, viene sorpreso dai carabinieri insieme a un altro pregiudicato: arrestato

Loano. I carabinieri della stazione carabinieri di Loano, questa mattina, hanno proceduto all’arresto di un italiano 35 enne, con precedenti per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, in affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Genova.

L’uomo, nel mese di agosto scorso era stato sorpreso da militari del nucleo radiomobile di Albenga in Ceriale, in atteggiamento sospetto, nelle vicinanze di un esercizio commerciale in compagnia di un altro pregiudicato, noto alle forze dell’ordine, contravvenendo così alle prescrizioni imposte dall’ufficio di sorveglianza di Genova.

L’arrestato, raggiunto questa mattina dai militari nella sua abitazione a Loano, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e poi portato presso il carcere di Marassi per l’esecuzione della pena.