Aeroporto di Genova occupato, stop ai voli. L’appello del direttore: “Chi può rinunci al viaggio”

Liguria. È caos all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove a causa dell’occupazione del terminal da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia in sciopero, i voli hanno subito gravi disagi.

L’appello di Piero Righi, direttore dell’aeroporto genovese, è di non presentarsi: “L’aeroporto non accoglie nuovi voli e ovviamente da qui non partono voli. La raccomandazione è di non raggiungere l’aeroporto fino a nuovo ordine perché le operazioni sono bloccate”.

I voli previsti in arrivo a Genova verranno dirottati su altri scali finché la situazione non tornerà alla normalità. “Attendiamo istruzioni dalle compagnie aeree”, spiega Righi che poi rinnova l’appello: “L’invito a chi non ha la necessità di viaggiare oggi è di chiedere il rimborso del viaggio e lasciare l’aeroporto“.

Molti i passeggeri in attesa di partire che invece sono rimasti a terra sorpresi e in qualche caso arrabbiati per l’accaduto. In programma nelle prossime ore c’erano voli per Barcellona, Catania, Amsterdam e Monaco.

A parte qualche momento di tensione, per ora non si registrano problemi di ordine pubblico. “Con tutto il personale stiamo cercando di dare il massimo supporto ai passeggeri – prosegue Righi – Gli esercizi commerciali sono aperti. Abbiamo dovuto bloccare l’accesso alle aree sterili. Ci dispiace di questo disagio ma non possiamo fare di più”.