Ad Albisola Superiore un nuovo progetto per la ristrutturazione dei marciapiedi

Albisola Superiore. Grazie alla sinergia tra il Comune di Albisola Superiore, la sua partecipata “Albisola Servizi” e l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia, questa mattina è stato avviato un progetto che “andrà a migliorare, attraverso una accurata ristrutturazione, parti della città, nello specifico il progetto prevede il ripristino di porzioni di marciapiedi oggi deteriorati”.

Tale progetto è stato portato avanti dall’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio e dall’assessore al bilancio e alle società partecipate Sara Brizzo: “Come già avvenuto nel corso di altre esperienze precedenti si tratta di un progetto che integra finalità molto diverse. In primis offrire l’opportunità agli studenti della Scuola Edile, con la quale il Comune ha stipulato un accordo di collaborazione, di eseguire delle attività di formazione sul campo utili per l’acquisizione delle necessarie competenze; in secondo luogo l’obiettivo è quello di integrare gli interventi già posti in essere dal Comune eseguendo degli interventi di manutenzione dei marciapiedi a partire da quei contesti nei quali si possono porre delle criticità sul piano del decoro urbano e, soprattutto, della sicurezza”.

La collaborazione con la Scuola Edile è nata tre anni fa col progetto di realizzazione dell’Orto Sociale “A Sgrigua”; attraverso una recente delibera di giunta comunale l’accordo di collaborazione con l’Ente di Formazione, valido fino al 2023, ha visto l’ampliamento dell’area di intervento come richiesto da questo nuovo progetto. Gli assessori Brizzo e Sprio hanno “creduto ed investito, già in passato, nella sinergia fra agenzie diverse con la consapevolezza che questa rappresenti una buona pratica sia sotto il profilo economico ma soprattutto nell’ottica di una comune crescita e di un reciproco arricchimento”.