Ad Alassio le Frecce Tricolori, il pranzo per i piloti lo preparano gli studenti dell’Alberghiero

Alassio. Cous Cous con delizie mediterranee al profumo di menta e lime; hummus di ceci all’orientale con salsa fresca allo yogurt; arista fredda on salsa tonnata; insalatina di calamari alla mediterranea e focaccia ligure. Ecco il pranzo riservato oggi ai piloti delle Frecce Tricolori, qualche ora prima di esibirsi nei cieli della Baia del Sole per l’atteso appuntamento con l’AirShow2022: a prepararlo e portarlo presso l’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure a Villanova gli studenti dell’Istituto Giancardi, Galilei, Aicardi di Alassio.

“Una collaborazione – spiega Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio – che ha reso i ragazzi particolarmente felici. Hanno preparato e prepareranno i pranzi ai piloti e a tutto lo staff delle PAN per i quattro giorni in cui soggiorneranno ad Alassio. Hanno messo a punto menù sempre diversi in cui hanno privilegiato prodotti tipici del luogo e le nostre De.Co dalle sardine ripiene ai gobeletti, ma anche sardenaira, panissa e prodotti a km Zero”.

Ospiti presso l’Hotel Toscana, infatti, i Piloti delle Frecce Tricolori, in questi giorni hanno trascorso e trascorreranno la loro giornata principalmente a Villanova, tra l’Aeroclub, la Piaggio Aerospace e il Riviera Airport. Al rientro dalle prove nella sala convegni del Toscana, invece, visionano i video della giornata nei consueti briefing preparatori all’esibizione vera e propria.