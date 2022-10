Ad Alassio iniziativa per la Festa dei Nonni: regala una merenda agli anziani della casa di riposo

Alassio. Quante volte i nostri nonni ci hanno preparato la merenda? E’ ora di ricambiare. E’ questa l’idea alla base dell’iniziativa lanciata per domani, domenica 2 ottobre ad Alassio.

L’idea è di Simona Zenari del Carrefour, che in collaborazione con il gruppo Facebook “Alassiowood”. con l’ufficio delle politiche sociali del Comune di Alassio, diretto da Franca Giannotta, ha ideato, per la Festa dei Nonni, un modo per contraccambiare le attenzioni che abbiamo ricevuto da piccoli: acquistare una merenda per gli anziano della casa di riposo “Giacomo Natale”.

“Quante volte i nostri Nonni ci hanno preparato la merenda – ricorda il manifestino – pane burro e zucchero, pane e pomodoro o più semplicemente pane e olio. Ognuno di noi, quelli fortunati intendo, hanno ricordi meravigliosi legati alla merenda di una volta. Oggi tocca a noi”.

Ecco dunque l’appello: regalare una allegra merenda ai nonni della casa di riposo. Chiunque potrà acquistare qualcosa per loro, magari un dolce, e il Carrefour si occuperà di portare i doni agli anziani della Giacomo Natale. Un modo per restituire, anni dopo, ciò che abbiamo ricevuto da bambini.