Acqua salata dai rubinetti, gli andoresi chiedono un tavolo di confronto con Regione e Provincia

Andora. Un tavolo di confronto con Regione Liguria e Provincia di Imperia, lo chiedono i cittadini e le associazioni per risolvere il problema dell’acqua salata dai rubinetti e dell’approvvigionamento idrico.

Ieri (30 settembre) l’incontro pubblico organizzata dal Comitato “Acqua Cara in bolletta” con la collaborazione delle Associazioni a Tutela dei Consumatori Assoutenti E.T.S. e Onda Ligure Consumo&Ambiente. Grande la partecipazione dei cittadini che hanno elencato le azioni da compiere.

In primis “richiedere all’ATO Imperiese di emettere un provvedimento urgente, entro il 15 ottobre, che induca il gestore Rivieracqua a non esigere i corrispettivi del servizio non prestato nei confronti dell’utenza che ha subito la somministrazione dell’acqua con elevato grado di salinità o che ha sofferto l’interruzione consistente nell’approvvigionamento dell’acqua potabile nei mesi da poco trascorsi”, spiegano Furio Truzzi, presidente Nazionale di Assoutenti Furio Truzzi; l’avvocato Giulio Muzio, legale dell’Associazione Onda Ligure Consumo e Ambiente, e Sabrina Grassa, portavoce e consigliera del Comitato “Acqua cara in bolletta”.

La seconda richiesta è, come detto, “l’apertura di un serio tavolo di confronto tecnico-giuridico tra la Provincia di Imperia – Regione Liguria e le associazioni a tutela del consumo in ordine alle linee programmatiche di intervento immediato per la risoluzione della crisi idrica, dando la possibilità alle associazioni di accedere ad ogni atto ritenuto utile per lo studio della problematica”.

Cittadini e associazioni hanno inoltre decido di “predisporre con l’Autorità del S.I.I. e il gestore Rivieracqua di un protocollo risarcitorio/indennitario per i danni subiti dagli utenti dal mancato e/o carente nella qualità del servizio di somministrazione dell’acqua potabile”.

In ultimo, hanno dato alle qssociazioni il compito di “redigere le lettere di reclamo nei confronti del gestore per la mancata erogazione dei servizi di somministrazione dell’acqua e depurazione dei reflui e di ogni altra azione ritenuta opportuna”.

In merito alla salinità nella rete idrica del Comune di Andora – dicono Truzzi, Muzio e Grassa – “le analisi puntuali effettuate su campioni d’acqua hanno rilevato l’alto grado di conducibilità dell’acqua, che rende la stessa non potabile. Detti risultati saranno condivisi con Arpal e il gestore, affinché venga predisposto un costante monitoraggio”.

“L’Acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto universale – evidenziano cittadini e associazioni – L’acqua è un bene comune non una merce, auspicano un lavoro sinergico e collaborativo con la Provincia di Imperia, la Regione Liguria attraverso l’operato del Commissario ad Acta, il gestore Rivieracqua e il Comune di Andora per quel che concerne il problema della salinità dell’acqua, affinché si possano trovare soluzioni condivise e soddisfacenti, anche nei ristori, per l’utenza”.

L’esito delle iniziative saranno discusse in una assemblea pubblica organizzata per il prossimo 21 ottobre.