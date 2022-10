ABC Alassio, una pioggia di triple dopo l’intervallo lungo abbatte la Valpetronio

Casarza Ligure. Seconda giornata del campionato regionale ligure di Serie D. La compagine gialloblù affronta la trasferta nel Tigullio con la consapevolezza di affrontare una buona squadra. Dopo un avvio di marca alassina, la Valpetronio recupera e va all’intervallo sotto di poco. Il terzo quarto è quello decisivo con percentuali surreali da parte ospite che chiudono di fatto la contesa.

Debutto in Serie D per il 2005 Marco Marengo che chiude anche con 3 punti a referto. “Buona prestazione soprattutto per le percentuali al tiro da tre – è il commento dello staff alassino -. Abbiamo ancora momenti si confusione in attacco che ci penalizzano come nel secondo quarto. Ancora da migliorare gli automatismi difensivi. Speriamo che col tempo e col rientro degli assenti si possa raggiungere ancora un livello superiore. Siamo sulla buona strada ma dobbiamo impegnarci per migliorare, me compreso nella conoscenza dei ragazzi e nell’uso delle rotazioni e delle soluzioni”.

Il tabellino:

Valpetronio Basket – ABC Alassio 70-96

(Parziali: 19-24; 41-46; 61-81)

ABC Alassio: Robaldo 9, Marengo 3, Manfredi M., Revetria 20, Auricchio 1, Arienti 10, Lila 5, Arrighetti 7, Noumeri 22, Magaletti 19, Varaldo. All. Accinelli – Ciravegna.