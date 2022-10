A10, lunedì da “bollino rosso”: previste code in autostrada verso Genova al pomeriggio

Savona. Ancora una volta la settimana è destinata a iniziare tra le difficoltà per i pendolari che, ogni giorno, si recano a Genova per lavoro. Secondo le previsioni di traffico diffuse oggi da Autostrade per l’Italia, infatti, domani pomeriggio sono previsti forti rallentamenti verso Genova.

Nello specifico, infatti, il “bollino rosso” compare tra le 16 e le 19 del pomeriggio: in questa fascia oraria, quindi, Aspi prevede tempi di percorrenza decisamente superiori alla media. Più in generale, verso Genova rallentamenti saranno possibili al mattino tra le 7 e le 10 e all’ora di pranzo, tra le 13 e le 16.

Nella direzione opposta, ossia verso Savona, situazione più tranquilla, con qualche rallentamento previsto solo in mattinata tra le 10 e le 13.

Per quanto riguarda le altre autostrade liguri, le criticità maggiori si concentreranno ancora una volta sulla A7: bollino giallo in entrambe le direzioni sia al mattino presto (7-10) che nella seconda parte del pomeriggio (16-19), ma in direzione Serravalle i rallentamenti potrebbero durare tutta la mattinata. Sulla A26 qualche disagio è possibile per buona parte della giornata in direzione Gravellona Toce, sulla A12 invece verso Sestri Levante.