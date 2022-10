A Villanova d’Albenga Miss Inverno 2022

Sarà Villanova d’Albenga ad ospitare per la prima volta Miss Inverno il prossimo mese di dicembre.

Il nome della città ospitante l’edizione 2022 (la sesta) del più importante Beauty Contest invernale della Liguria è stato svelato dal patron Luca Valentini nelle scorse ore sottolineando anche il fatto che la prossima edizione del concorso che eleggerà la reginetta dell’inverno 2022 sarà particolarmente ricca di novità, a partire dalla location rappresentata dal grande Salone dei Fiori della cittadina alle spalle di Albenga, fino al tradizionale shooting fotografico di presentazione che, quest’anno avverrà in maniera diffusa coinvolgendo molte zone caratteristiche dell’antico borgo.

Tre le uscite in passerella, in abbigliamento casual, elegante e, naturalmente, l’originale sfilata ispirata al Natale, tantissimi gli artisti ospiti la cui identità verrà rivelata nel corso delle prossime settimane, mentre la conduzione, oltre che allo stesso Valentini sarà affidata per il secondo anno consecutivo a Cristina de Stefano.

Confermato anche il numero di fasce in palio (10) per le 25 concorrenti provenienti dalla Liguria e diverse altre regioni d’Italia che prenderanno parte alla serata domenica 11 dicembre dalle 21.

Possono partecipare a Miss Inverno tutt’e le ragazze residenti sul territorio italiano di età compresa tra i 17 e i 32 anni. Per info e iscrizioni è ancora possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero: 3383891296 entro e non oltre il 31 ottobre.