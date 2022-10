A Varazze la messa per la costituzione della Comunità Laudato sì

Varazze. Si chiude il “periodo ecumenico” inaugurato lo scorso 1 settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, in cui papa Francesco ha invitato tutti e tutte ad ascoltare “la voce del creato”, a “pentirci” e “modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi”. Martedì 4 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa San Giacomo in Latronorio monsignor Calogero Marino presiederà la messa in occasione della festa di san Francesco d’Assisi e della costituzione della Comunità Laudato sì.

La celebrazione eucaristica fa parte del percorso di riflessione e preghiera offerto a Varazze dalla Fraternità Francescana “Lo Spirito del Signore” e a Cogoleto dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore e dal Circolo ACLI “Hélder Câmara”, in collaborazione con la Comunità San Benedetto al porto e la Fondazione Ernesto Balducci e con il patrocinio del Comune. Tra gli eventi il percorso ha compreso la “Camminata nel Creato” e gli incontri “Tutto è connesso” con il docente fra Andrea Bizzozero e “Sono attento alla voce dell’altro?” con la comunità genovese.

In questi mesi alle “grida amare” del creato, come le definisce il pontefice, si sono unite quelle delle vittime della guerra in Ucraina, che, ha scritto il vescovo nella lettera per la Giornata, “sta violentando un intero popolo e producendo conseguenze economiche gravi anche per noi – La speranza è che non venga meno la solidarietà e da questa crisi possa venire il coraggio di smettere di rincorrere livelli di crescita non più sostenibili e scegliere un modo di vivere più umano. Chiediamo al Signore che converta i nostri cuori e ci renda capaci di ascoltare il grido della terra e dei poveri”.