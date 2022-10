A Varazze ottenuta la “Certifications de Français”, una prestigiosa targa consegnata all’Istituto Comprensivo Nelson Mandela

Varazze. Collaborazione, sinergia, risultati. All’Istituto Comprensivo Varazze – Celle un importante riconoscimento lo scorso mercoledì, al termine di una formazione sul DELF Scolaire. È stato il Console Onorario di Francia, Luc Penaud, a consegnare al preside, Andrea Piccardi, una targa per attestare il partenariato di “École partenaire DELF”.

Il DELF, un diploma di vari livelli: sia per studenti delle medie, sia per studenti degli istituti superiori. “Il nostro Istituto – spiegano con orgoglio i dirigenti – è stato accreditato come scuola ufficiale delegata per far sostenere gli esami agli studenti della zona orientale della provincia di Savona”.

Il Console si è congratulato per la collaborazione dimostrata nell’ambito della lingua francese e delle certificazioni. Durante la cerimonia, che si è svolta nell’Istituto di Varazze, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti che hanno brillantemente conseguito il DELF nel corso delle sessioni di maggio e giugno, sotto la guida della professoressa Paola Fucina, loro insegnante.