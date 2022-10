Vado Ligure. Un bel colpo d’occhio quello che d’ora in poi si avrà appena si entrerà allo stadio Ferruccio Chittolina. Su commissione del Comune, è stato realizzato un murales celebrativo per i 100 anni dalla vittoria della Coppa Italia, la prima edizione in assoluto. Era il 16 luglio del 1922 e i rossoblù batterono in finale l’Udinese.

L’opera rappresenta quattro momenti storici del paese: la Vada Sabatia in epoca romana, quella industriale, la parte sportiva con il trionfo in coppa ed, infine, il museo per Arturo Martini, importante scultore che si stabilì a Vado negli anni Venti. A realizzarla è stato l’artista Matteo De Martin Pinter e il collettivo MostramiArt.

“Un lavoro molto bello e significativo che mi fa enormemente piacere – ha dichiarato il presidente Franco Tarabotto – anche perché da parte dell’amministrazione si tratta di un segnale di attaccamento alla causa del Vado FC“.