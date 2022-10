A tu per tu con il settore giovanile del Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Ospiti del Borgio Verezzi, abbiamo assistito ad un allenamento congiunto tra le leve giovanili (classe 2012) di Borgio Verezzi ed Albissole, usufruendo dell’occasione per parlare delle tematiche relative al settore giovanile ed in particolare modo l’attività di base con mister Bruno Tanda (Albissole), Marcello Acquarone, Sole Lanteri (Borgio Verezzi) e con il factotum Fabio Cordiale.

“Obiettivo primario del nostro lavoro è quello di dare credito e lustro al settore giovanile – attacca il tecnico ceramista Bruno Tanda – bisogna lavorare sul talento naturale, che il giovane sa esprimere.

Mi piacciono molto i ragazzi che prendono iniziative, che provano il dribbling, ho trovato molta applicazione, cerco di stimolarli al massimo, stiamo anche lavorando, in maniera passiva, al recupero della palla. L’uno contro uno è il futuro del calcio dei prossimi anni, è una parte di allenamento, che va curata in maniera ottimale”.

“Le prime nozioni sono… allacciarsi le scarpe – sorride Marcello Acquarone, tecnico dei 2013 (Pulcini) – ma ritornando a parlare di calcio, l’uno contro uno rappresenta il sale e l’essenza del gioco, i bambini devono avere il piacere di poter superare l’avversario, chiunque esso sia ed è la base iniziale del nostro operato. Da qui si sviluppa un lavoro lungo e complesso, con l’obiettivo di trasmettere la passione e l’amore verso il gioco del calcio ed una cultura sportiva“.

“La nostra società è ripartita da zero, figure come quelle di Vignaroli, Pulino ed il sottoscritto hanno lavorato sodo e con professionalità – afferma Sole Lanteri, mister della leva 2012 del Borgio – ora abbiamo tanti numeri in tutte le leve, dagli Esordienti in giù.

La ricerca dei duelli, soprattutto nell’attività di base, lo insegnano le scuole olandesi, spagnole e belghe, è basilare.

Il giocatore scegliente? Deve acquisire informazioni, capire, essere cognitivo, analizzare e dopo, ovviamente. sapere scegliere, sta a noi dare gli strumenti tecnici e motori per eseguire, dopo la scelta, la giusta giocata.

Si sono formati, nel Borgio Verezzi, eccellenti gruppi di lavoro e l‘entrata in società di figure come Marcello Acquarone e Sergio Fiorito sono per noi motivo di vanto… avere con noi Fabio Vignaroli e vederlo lavorare con passione è qualcosa di impagabile”.

“Puntiamo molto sul settore giovanile, che è il nostro fiore all’occhiello – dichiara il factotum Fabio Cordiale – il responsabile del settore giovanile, Fabio Vignaroli, è la figura fondamentale della società, abbiamo aggiunto nel parco allenatori, oltre a Michele Pulino e Sole Lanteri, alcuni tecnici molto preparati. L’arrivo di Marcello Acquarone e Sergio Fiorito, permettere di fare un ulteriore salto di qualità”.

Il pensiero finale di Cordiale è rivolto alla prima squadra, che domenica esordirà in campionato, ospitando la Nolese….. “Abbiamo creato una squadra per vincere il campionato – conclude Cordiale – dobbiamo tutti pensare, lavorare, per arrivare primi alla meta”.