A Savona si festeggiano i 470 anni dalla nascita di Gabriello Chiabrera, previsto un ricco calendario di celebrazioni

Savona. Visite guidate al teatro, convegni, concerti, uno spettacolo e iniziative nelle scuole. Le associazioni culturali savonesi celebrano, sotto la regia del Comune, i 470 anni dalla nascita di Gabriello Chiabrera.

“Queste celebrazioni – dice l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – sono ancora una volta la dimostrazione che il tessuto culturale della nostra città è ricco di realtà pronte, quando vengono stimolate, a fare la propria parte su temi cari alla storia di Savona. Il risultato del lavoro di questi mesi è un programma ricco e diffuso che si rivolge a pubblici di ogni età, con una bella collaborazione fra Associazioni culturali e scuole, che si articola fra spettacoli, conferenze, momenti di approfondimento, visite guidate e inizia con la presentazione del programma del Teatro cittadino, dedicato proprio al grande poeta”.

Di seguito il ricco calendario che include eventi dal 7 ottobre al 14 dicembre.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

– 7 ottobre ore 11.30 – Foyer del Teatro Chiabrera. Conferenza stampa del Comune di Savona (servizio teatro) della stagione artistica 2022/2023.

– 14 ottobre ore 9.30-13 Sala della Sibilla – Amici del San Giacomo e Consulta provinciale degli Studenti – Iniziativa dedicata alle scuole. Arte e cultura dedicata a G. Chiabrera. Interventi dei prof. Bianchi, Santino Nastasi, Romilda Saggini, Gabriele Cordì.

– 15 e 16 ottobre – Teatro Chiabrera – Fai – Visite guidate alla scoperta del Teatro Chiabrera dalle 10 alle 17 (su prenotazione)

– 19 ottobre ore 20.30 Teatro Chiabrera – Amici del San Giacomo – “Un mare di suoni e di parole”: evento-spettacolo commemorativo per le celebrazioni di G. Chiabrera con la partecipazione di Carlo Aonzo, Daniela Balestra, Jacopo Marchisio

– 18 novembre ore 16 Chiesa di Santa Lucia (via Santa Lucia 31) – Ass. Aiolfi e Società Savonese di Storia Patria. Conversazione con proiezione di diapositive dedicata a scoprire “la Siracusa” ovvero lo studio atelier del Poeta savonese

– 20 novembre ore 17 Chiesa di San Pietro (v. Untoria 6) – Ass. Aiolfi e Società Savonese di Storia Patria. Gruppo Fuggilozio: concerto per musiche del tempo e testi di G. Chiabrera.

– 25 novembre-18 dicembre Pinacoteca Civica – Esposizione di tre opere a stampa di Gabriello Chiabrera, coeve dell’artista, dal patrimonio librario della Biblioteca Barrili (orari lune 10-13.30, venerdì-sabato 10-13.30 e 15.30-18.30, domenica 10-17.30)

– 26 novembre ore 14.30 Sala Rossa (Palazzo Civico) – Ass. Aiolfi e Soc. Savonese di Storia Patria. Convegno dedicato a G. Chiabrera

– 14 dicembre ore 15 biblioteca del Liceo Chiabrera-Martini – La didattica del testo antico: Gabriello Chiabrera e il Seicento: incontro di formazione per docenti della scuola secondaria del primo e del secondo grado.