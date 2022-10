A Savona due nuovi defibrillatori: “Elettrodomestico salvavita, importante che tanti lo sappiano usare”

Savona. Da oggi due nuovi defibrillatori esterni (DAE) sono operativi a Savona. I due dispositivi sono stati donati dal Circolo Ricreativo Culturale di Ata S.p.a, attualmente in scioglimento, che ha destinato in beneficenza i fondi residui in bilancio e altre 10 associazioni di volontariato del territorio.

Alla cerimonia presenti l’amministratore unico di Ata Luca Tapparini e gli assessori Francesco Rossello e Barbara Pasquali. Saranno intitolati in memoria di due dipendenti Ata, Giovanni Mora e Roberto Ravazzini, morti per il Covid 19 nell’aprile 2021.

Un defibrillatore sarà posizionato nella sede di Via Orazio Grassi, in una strategica posizione in centro città, e l’altro all’interno del Centro di Raccolta di Via Caravaggio, entrambi disponibili per la cittadinanza, dipendenti e utenti.

Il dispositivo DAE “permette di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, aumentando notevolmente la possibilità di sopravvivenza”. Un apparecchio “facilmente utilizzabile da chiunque in caso di emergenza, grazie alle istruzioni fornite in ogni fase del soccorso, dall’analisi del ritmo cardiaco fino all’erogazione, quando necessario, di una scarica elettrica diretta a ripristinare il regolare battito del cuore”.

“L’arresto cardiaco colpisce una persona ogni mille. Non è una cosa rara e può capitare in qualsiasi momento della giornata, non è necessario fare una maratona”, ha detto una dottoressa della Croce Bianca. “Serve che tanta gente lo sappia usare, è un elettrodomestico salvavita“, fa eco un volontario.

“Ringrazio tutti i dipendenti del circolo ricreativo per le donazioni fatte – commenta Gianluca Tapparini, amministratore unico di Ata S.p.a. -. La loro azione in favore della collettività ha permesso di dotare le due sedi della società di dispositivi DAE. Siamo stati felici di aver contribuito con l’installazione e la formazione dei dipendenti”.