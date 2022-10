A Pietra torna “Missione Spiagge Pulite”, l’iniziativa dedicata alla raccolta della plastica sul litorale

Pietra Ligure. Venerdì 28 e sabato 29 ottobre avrà luogo, sui litorali del centro e di levante di Pietra Ligure, la 4° edizione di “Missione Spiagge Pulite 2022”, la due giorni dedicata alla raccolta della plastica e, più in generale, alla sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata, ai temi della salvaguardia dell’ambiente e del mare, voluta e organizzata dal Comune di Pietra Ligure all’interno dell’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa a livello nazionale da Legambiente.

L’evento, realizzato con la collaborazione, oltreché di Legambiente, anche di EGEA Ambiente Srl e meglio dettagliato nel programma allegato, sarà modulato in due giornate, venerdì 28 interamente dedicato agli alunni delle scuole pietresi e la mattinata di sabato 29 aperta alla cittadinanza e alle associazioni. Un piccolo momento conviviale e a “sorpresa” concluderà entrambe le giornate.

“Non abbiamo mai voluto rinunciare a questo appuntamento e, dopo le due edizioni “limitate” dalle restrizioni della pandemia, siamo contentissimi di riproporlo nella sua interezza sia sul litorale del centro che in quello di levante e con la partecipazione fattiva delle scuole, della cittadinanza e delle nostre associazioni – esordisce l’assessore all’ambiente e alle attività produttive Cinzia Vaianella – Nato nel 2019, all’esordio del nostro mandato amministrativo, ‘Missione spiagge pulite’ giunge oggi alla sua 4° edizione e rientra a pieno titolo nelle attività della campagna nazionale di Legambiente ‘Puliamo il mondo”, a sua volta edizione italiana dell’evento internazionale ‘Clean up the world’ che si svolge ogni anno in 120 Paesi per coinvolgere i cittadini nella cura del territorio. Iniziativa di educazione ambientale, ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e di come lo lasciamo alle future generazioni e stimolarci ad adottare un comportamento responsabile per ciò che concerne lo smaltimento delle plastiche e dei rifiuti – continua Vaianella – I dati raccolti durante il monitoraggio delle spiagge di Legambiente riporta numeri sconfortanti, con una media di 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, 8 rifiuti ogni passo, e la plastica è ancora una volta la regina dei rifiuti, con l’84% degli oggetti rinvenuti, di cui ben il 46% sono prodotti usa e getta che, nonostante la Direttiva Europea SUP ne vieti utilizzo, si trovano ancora in circolazione, e quindi anche nell’ambiente. Numeri che ci ricordano quanto siano più che mai fondamentali iniziative che accrescano l’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente. Oggi, con l’entrata in vigore della Legge ‘Salvamare’ a giugno di quest’anno, abbiamo uno strumento importantissimo in più per promuovere le buone pratiche e stimolarci, come cittadini, ad essere parte attiva nel contrasto all’abbandono di rifiuti in mare e nel loro recupero, incoraggiando la raccolta volontaria e il successivo conferimento. ‘Missione spiagge pulite’, nel quadro delle attività di ‘Puliamo il mondo’, è una iniziativa importante di impegno civile e di cittadinanza attiva e ci adopereremo per rendere più frequenti questi appuntamenti, magari allargandoli anche ad altre aree del nostro territorio, come i parchi e le zone adiacenti agli impianti sportivi, per rendere più incisiva l’azione educativa e coinvolgere l’intera città”, conclude l’assessore.

“Come amministrazione, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a riproporre nuovamente nella sua interezza questa bella iniziativa di educazione ambientale che ci richiama alla necessità di continuare ad impegnarci nel contribuire a rendere questo pianeta un posto migliore – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – All’inizio del nostro mandato, come ha ricordato l’assessore Vaianella, siamo partiti dall’idea di dare un segnale chiaro e preciso su cui aggregare e coinvolgere tutti, cittadini, associazioni locali, scuole, realtà produttive e di volontariato e siamo giunti oggi a un progetto squisitamente ‘corale’ verso un’idea di città sostenibile e inclusiva che si inserisce in una più ampia azione programmatica e responsabile rivolta alla tutela e alla cura del territorio nel suo complesso. L’obiettivo non è solo di liberare le spiagge dalla plastica ma anche e soprattutto di costruire relazioni di comunità attorno a buone pratiche. Insieme all’Assessore Vaianella, promotore di questa iniziativa, ringraziamo Legambiente per la collaborazione, EGEA Ambiente Srl per il sostegno, l’Istituto Scolastico Comprensivo di Pietra Ligure e la scuola parentale ‘La scuoletta ABC’ di Asinolla per la partecipazione e, ovviamente, tutte le associazioni locali e tutte e le persone che, speriamo numerosissime, si coinvolgeranno e verranno sabato mattina a pulire il nostro litorale con noi a noi”, conclude il sindaco.

Qui il programma completo.