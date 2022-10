A Pietra Ligure pomeriggi di socialità per gli anziani e gli adulti seguito dal SAD

Pietra Ligure. I servizi sociali del Comune di Pietra Ligure, all’interno delle attività di assistenza domiciliare erogate dall’ambito territoriale sociale n. 21”, promuovono il progetto di socialità “Una compagnia in più”, dedicato agli anziani e agli adulti seguiti dal SAD.

Iniziativa di socialità squisitamente conviviale, consiste nell’organizzazione, tutti i giovedì, di una merenda di “gruppo” o di un pranzo in locali pubblici del centro pietrese o, comunque, del territorio.

“Proposto e realizzato dalle operatrici socio sanitarie del servizio di assistenza domiciliare che, quotidianamente, forniscono un aiuto domestico per l’igiene e la cura della persona, la pulizia della casa, la preparazione dei pasti e il disbrigo di pratiche burocratiche e commissioni, è un progetto che viene incontro all’esigenza degli anziani e degli adulti in situazione di fragilità seguiti dai servizi sociali di vivere momenti di svago e condivisione amicale, a maggior ragione dopo le pesanti limitazioni imposte dalla pandemia, e che si sposa perfettamente con il nostro desiderio di non lasciare indietro nessuno e con la priorità di prenderci cura di tutti – esordisce il presidente dell’Ambito territoriale sociale n. 21 e assessore alle politiche sociali del Comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino – Un’idea semplice, che parte dal bisogno di uscire dalla ‘routine’ quotidiana e di scambiare quattro chiacchere in amicizia “fuori dalle mura domestiche”, in un ambiente vivace e dinamico che apparteneva alla quotidianità di un tempo, come un bar, e che ora, per i nostri anziani, per svariati motivi, è più difficile da assaporare”.

“Una risposta, seppur piccola, ad un problema invece importante come quello dell’isolamento e della solitudine che ha ripercussioni pesanti sulle abilità residue di tutti e in special modo delle persone più fragili. Promuovere la socialità dei nostri assistiti è un aspetto fondamentale che cerchiamo di favorire il più possibile e ringrazio le nostre operatrici socio sanitarie per questa bella iniziativa che ben testimonia l’impegno e la passione che mettono nel loro lavoro”, conclude Pastorino.