A Loano l’evento “una rosa per Norma Cossetto”, promosso in tutta Italia dal Comitato 10 febbraio

Loano. Ieri (4 ottobre), si è svolto a Loano, in via Martiri delle Foibe, “una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promosa in tutta Italia dal Comitato 10 febbraio e giunta alla quarta edizione.

Un evento che “intende onorare la memoria della giovane studentessa Istriana seviziata ed uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito”.

“Andando oltre ad ogni schieramento partitico, hanno partecipato all’evento un gruppo spontaneo di cittadini che hanno voluto ricordare il sacrificio di Norma Cossetto”, hanno fatto sapere gli organizzatori.

E’ stata deposta una rosa rossa ed è stata raccontata “la vita e l’eroica fine di una donna che per scelta d’amore, decise di rimanere Italiana e che pagò con la vita”.