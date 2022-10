A Laigueglia controlli di velocità con “Velomatic”: l’autovelox che funziona in entrambi i sensi di marcia

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia ha dotato la polizia locale di Velomatic, un misuratore di velocità istantanea mobile o fisso, con la particolarità del controllo con due “occhi” per guardare in entrambi e sensi di marcia.

Il nuovo strumento è stato fortemente voluto dall’amministrazione, anche a seguito di innumerevoli lamentele e segnalazioni da parte di turisti e residenti per il mancato rispetto dei limiti di velocità dei veicoli, in particolar modo sulla via Aurelia.

Afferma il comandante della polizia locale Valentina Ruaro:”Il Velomatic aumenterà la sicurezza delle nostre strade da un treppiedi a bordo strada, dall’interno di un armadio Velobox o dalla vettura di servizio e sarà sempre e comunque presidiato da personale della Polizia Locale”. Le sanzioni dipendono dall’eccesso di velocità rilevato, secondo quanto indicato nell’art. 142 del Codice della Strada e vanno da un minimo di 42 euro, fino a 10 km/h in più del limite, ad un massimo di 3.382 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, oltre 60 km/h.

“Abbiamo finalmente ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ed abbiamo potuto procedere all’acquisto di Velomatic – il commento del Sindaco Roberto Sasso del Verme -. A breve anche il Comune di Laigueglia potrà utilizzare questo importantissimo strumento che auspichiamo sia, prima di tutto, un deterrente al superamento dei limiti di velocità. Numerose e le segnalazioni, in riferimento alla via Aurelia, di veicoli in transito ad alta velocità: un pericolo costante per i nostri cittadini e per i turisti “.