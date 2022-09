“Varazze Domani” chiede la convocazione di un consiglio comunale: “Fare luce su Casa di Comunità e discarica Ramognina”

Varazze. Due temi importanti sotto la lente di ingrandimento di Varazze Domani che ha chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale che si terrà martedì.

Riforma della Sanità, riflettori puntati sulla Casa di Comunità, e sulla post gestione della discarica della Ramognina.

“A inizio estate avevano dato parecchio fastidio le nostre proteste appena venuti a sapere che, in tema di riforma della sanità, la nostra città e tutto il levante savonese era stato completamente dimenticato dall’ASL e dalla giunta Toti” si legge in una nota.

“Mentre il sindaco Pierfederici, la giunta e il consigliere regionale Bozzano, dopo una prima disordinata e approssimativa risposta, improntata più sugli insulti che sulle proposte, ha ‘temporeggiato‘ fino ad oggi cercando addirittura di nascondere l’urgente questione, evidentemente per non entrare in collisione con la Regione, noi come gruppo abbiamo continuato a lottare per i diritti dei nostri concittadini”.

Determinata ad andare avanti sulla questione la minoranza consiliare che sottolinea “indipendentemente dagli intenti della maggioranza andremo comunque avanti, perché riteniamo che sia fondamentale una casa di comunità hub ,aperta 7 giorni su 7 h 24, per lo sviluppo futuro del nostro territorio!”.

Un ordine del giorno “che é stato richiesto e ottenuto, seppur con grande fatica” scrivono, da Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti, che affronterà anche un secondo tema: la discarica della Ramognina.

Varazze Domani sottolinea “attenzione alla post gestione”.

La Ramognina è chiusa dal dicembre scorso “riteniamo che, per poter affrontare la sua post gestione trentennale, debba essere eseguita con urgenza una ‘fotografia’ della situazione attuale, in particolare dello stato dei luoghi e degli impianti lasciati dall’ ex affidatario storico della gestione.

È infatti opportuno capire se sono stati eseguiti tutti gli adempimenti contrattuali e di legge affinché non ricadano sulle spalle dei concittadini ulteriori costi ed oneri che potrebbero non competergli.

Anche qui – continua Varazze Domani – non capiamo perché il sindaco e la sua giunta non abbiano compiuto tempestivamente un atto del genere e dopo 9 mesi dalla chiusura ci ritroviamo a doverlo sollecitare mediante una richiesta di consiglio comunale”.