Vado Ligure, al via i lavori in via Trieste: dal 3 ottobre nuova viabilità provvisoria

Vado Ligure. Procedono secondo cronoprogramma le lavorazioni di riassetto e potenziamento dell’infrastruttura urbana adiacente al centro commerciale Molo 8.44. La prossima fase di cantiere prevede la parziale modifica della viabilità di accesso al varco portuale di Vado Ligure.

Lunedì 26 settembre, nel corso della mattinata, inizieranno le attività propedeutiche allo spostamento, verso mare, della corsia di via Trieste in prossimità del port gate attraverso il posizionamento di barriere “New Jersey”, recinzioni doganali e segnaletica. Lunedì 3 ottobre sarà attivata le nuova viabilità provvisoria allo scopo di permettere l’allargamento del cantiere e l’inizio delle lavorazioni.

Il progetto permetterà di potenziare l’infrastruttura urbana adiacente al Molo 8.44 grazie a un nuovo collegamento a carreggiate più ampie tra galleria Carrara, via alla Costa e la via Aurelia e meditante la costruzione di un nuovo viadotto per superare la linea ferroviaria, migliorando così la separazione della viabilità cittadina dal traffico merci e rendendo più fluida la circolazione dei mezzi pesanti diretti in porto.