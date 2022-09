Vadese, aspettando il campionato ecco il nuovo organigramma societario tra novità e conferme

Vado Ligure. In occasione dell’approssimarsi dell’inizio del campionato (nella giornata di domani la squadra di mister Saltarelli sarà di scena al “Picasso” contro il Quiliano&Valleggia, ndr), la Vadese ha scelto di rinforzare il suo gruppo dirigente con due nuovi innesti.

Entrano a far parte della famiglia azzurrogranata Alessandro Maglio e Danilo Murialdo, due volti noti i quali si aggiungono ad un parco dirigenziale così delineato:

Sergio Brunasso presidente;

presidente; Mauro Lagasio vicepresidente;

vicepresidente; Tony Saltarelli direttore generale e responsabile area tecnica;

direttore generale e responsabile area tecnica; Paolo Bacigalupo responsabile del marchio e dei rapporti con la Fondazione Grande Torino;

responsabile del marchio e dei rapporti con la Fondazione Grande Torino; Mirko Principato social media manager e responsabile relazioni esterne;

social media manager e responsabile relazioni esterne; Roberto Magaraggia dirigente responsabile prima squadra;

dirigente responsabile prima squadra; Michele Saltarelli e Michele Appice dirigenti accompagnatori prima squadra;

dirigenti accompagnatori prima squadra; Rocco Mandaliti, Massimo Pacini e Alessandro Maglio dirigenti;

dirigenti; Stefania Arleo e Pina Saltarelli cassiere;

cassiere; Enrico Pozzi medico sociale;

medico sociale; Danilo Murialdo massaggiatore.

Continua dunque l’avvicinamento al campionato per la Vadese, questo con colpi mirati sia per il gruppo squadra (è notizia soltanto di una settimana fa l’approdo in maglia azzurrogranata di Gabriele Carrera, difensore classe 2000 proveniente dall’Eccellenza siciliana, ndr) che per quello societario.