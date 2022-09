Vaccino Covid, in Liguria al via da oggi le prenotazioni della quarta dose per gli over 12

Liguria. Da oggi tutti gli over 12 in Liguria possono prenotarsi per ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti a margine del congresso nazionale di medicina del lavoro inaugurato oggi pomeriggio ai Magazzini del Cotone. Si può prendere appuntamento online su prenotovaccino.regione.liguria.it e sui consueti canali. Le somministrazioni sono possibili in tutti i centri vaccinali già a partire da domani, giovedì 29 settembre.

A dare il via libera era stato il ministero della Salute con una circolare emanata cinque giorni fa. Tutte le persone con più di 12 anni possono ricevere il secondo booster (cioè la quarta dose) con vaccino bivalente aggiornato a Omicron a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima dose di richiamo o dalla guarigione dal Covid. In precedenza la quarta dose era riservata alle categorie prioritarie individuate dal ministero: over 60, ultrafragili, personale sanitario, ospiti delle Rsa e donne in gravidanza.

Per quanto riguarda invece la quinta dose per i soggetti immunodepressi non sarà possibile prenotarsi attraverso il portale prenotovaccino ma sarà seguito il tradizionale percorso di presa in carico attraverso le aziende ospedaliere regionali.

“La Regione Liguria è aperta con tutte le sue linee di prodotto, non abbiamo alcun problema di erogazione, anzi occorre lavorare molto sulla sensibilizzazione del cittadino che è rimasto piuttosto pigro di fronte alla nuova offerta di vaccini – ha commentato Toti -. Credo che non sia il caso di mollare l’attenzione: se vogliamo continuare a viaggiare senza mascherine in modo sereno e sicuro è bene che la campagna di vaccinazione parta. Speriamo che la campagna serva”.

“Come sempre è accaduto dalla fine del 2020, quando partì la campagna vaccinale, ci siamo immediatamente adeguati alla nuova normativa per continuare a mettere a disposizione dei cittadini i vaccini contro il Covid – spiega iToti – Confermiamo tutti gli strumenti di prenotazione messi in campo, che con la loro duttilità hanno contribuito a portare avanti con rapidità ed efficacia in Liguria la più grande campagna vaccinale della storia: grazie ai vaccini, assieme alle cure sempre più efficaci sviluppati in questi anni, siamo riusciti a tornare alla normalità, a vivere la socialità e a lavorare, lasciandoci alla spalle restrizioni e lockdown. Il Covid è però, anche se in misura molto diversa rispetto al passato, ancora presente e circolante: è quindi importate proteggersi con i vaccini, penso in particolare ai soggetti più a rischio, anche in vista dell’inverno, stagione generalmente più complessa sul fronte delle malattie infettive”.

“La scorsa stagione fredda – conclude- ha visto ancora qualche momento complesso, ma grazie ai vaccini abbiamo potuto, ad esempio, tornare a vivere le feste della tradizione senza limitazioni. Si tratta di strumenti grazie ai quali possiamo non solo proteggere noi stessi e i nostri cari, ma contribuire a non sovraccaricare le strutture ospedaliere, che sono al servizio di tutti. Al momento, in Liguria l’incidenza resta bassa, a quota 296 casi ogni 100mila abitanti a settimana, ma la curva dei contagi, dopo una lunga discesa, appare in risalita”.

HUB VACCINALI

• ASL 1

– Taggia: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20

– Bordighera: venerdì dalle14.30 alle 20.30

– Imperia: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19

• ASL 2

– Al Palacrociere di Savona il 20-22-27-29 settembre dalle 13.30 alle 18. Tutti sia su appuntamento che open.

– Cairo Montenotte (scuola polizia penitenziaria) il 28 settembre dalle 9 alle 13 solo su appuntamento.

– Albenga (Auditorium San Carlo) il 23-26-30 settembre dalle 9 alle 17 su appuntamento

• ASL 3

– Sala Chiamata del Porto – su prenotazione, apertura da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 14.30; sabato 24 settembre dalle 8.15 alle 12.45; fascia pediatrica 5-11 anni su prenotazione mercoledì dalle 8.15 alle 14.30; over 12 per completamento vaccinale: in accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.30

– Teatro della Gioventù – su prenotazione da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 e sabato dalle 8 alle 12

– Ambulatorio Vaccinale Quarto (via Maggio 3) – su prenotazione, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14

– Ambulatorio Vaccinale di Struppa (via Struppa 150) – su prenotazione, il mercoledì dalle 8.30 alle 16

Per vaccinazioni allergici: ospedale Villa Scassi, su prenotazione tramite mail vaccino.covid@asl3.liguria.it

• ASL 4

– Hub di Chiavari

Fino a sabato 24 settembre 2022: tutti i giorni dalle ore 9 alle 14

Da lunedì 26 settembre 2022: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 14

Il martedì e giovedì sarà attivo, dalle 9 alle 12, il servizio mobile “Gulliver” nei Comuni dell’entroterra secondo il seguente calendario:

– Moneglia 27 settembre

– Cicagna 29 settembre

– Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto 4 ottobre

– Varese Ligure 6 ottobre

– Borzonasca 11 ottobre

– Portofino e Santa Margherita 13 ottobre

• ASL 5

Da ieri gli hub vaccinali sono aperti rispettando i seguenti orari:

– La Spezia, Ex Fitram – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30 (120 posti)

– Sarzana, Hub San Bartolomeo – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30 (180 posti)