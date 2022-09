Un’altra domenica di traffico intenso in Liguria: bollino rosso in A10 e A7

Liguria. Domani (18 settembre) sarà un’altra domenica di traffico intenso sulle autostrade liguri, in particolar modo in A10 e in A7.

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, le maggiori criticità si registreranno soprattutto nel pomeriggio: in A10, direzione Genova, bollino rosso dalle 13 alle 19 e giallo per il resto della giornata, che avrà quindi sempre tempi di percorrenza superiori alla media. Verso Savona, invece, si potrà verificare solo qualche disagio pomeridiano.

Per quanto riguarda l’A7, il traffico sarà più intenso dalle 13 alle 19: bollino rosso in direzione Serravalle e giallo in direzione Genova, previsti rallentamenti più lievi in tarda mattinata e in serata.

Nella stessa fascia oraria si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media anche in A12 (Genova Sestri Levante) e A26 (Genova Voltri- Gravellona Toce), in entrambe le direzioni.