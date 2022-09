TPL Linea, chiusura ponte Bastia: modifiche al servizio

Albenga/Villanova d’Albenga. Avviso su modifiche al servizio di trasporto pubblico locale nell’albenganese.

A seguito della chiusura al traffico veicolare della S.S. 543 “della Valle Arroscia” e precisamente del ponte di Bastia d’Albenga, gli autobus interessati al transito effettueranno i seguenti percorsi alternativi:

– direzione VILLANOVA – ALBENGA: regolare percorso sino a Bastia in località Abissinia, successivamente inversione di marcia dove verrà attivata una fermata provvisoria, transito sull’Aurelia bis in direzione Albenga, via al Piemonte e quindi regolare percorso fino a Leca d’Albenga;

– direzione ALBENGA – VILLANOVA: regolare percorso sino a Leca, prosecuzione su via al Piemonte, Aurelia bis in direzione Villanova, inversione in località Abissinia, dove verrà attivata una fermata provvisoria, e quindi regolare percorso.

Le variazioni adottate da TPL Linea per lo stop al transito e alla viabilità sono valide dalle ore 8:30 del giorno 26 settembre 2022 e sino a fine lavori (previsti per venerdì 28 ottobre 2022).