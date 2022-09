Toirano, avviso del Comune: “Falsi tesserini per entrare nelle case a rubare, non aprite a chi si spaccia per nostro inviato”

Toirano. “Si avvisa la cittadinanza che è in corso un accertamento da parte delle forze dell’ordine su alcuni soggetti che nella giornata odierna si sono presentati presso abitazioni private del nostro paese dichiarandosi indebitamente autorizzati del Comune e mostrando falsi tesserini, allo scopo di entrare in casa e derubare i malcapitati”.

E’ il messaggio diffuso in queste ore dal Comune di Toirano sui social network. “Segnaliamo in proposito – proseguono – che il Comune non rilascia a nessuno tesserini di alcun genere, se non occasionalmente agli operatori preposti alle rilevazioni Istat, con relativo logo”.

L’invito è quindi a “non aprire a chi si spaccia per inviato del Comune o anche per addetto delle aziende erogatrici dei servizi”