Terremoto, in Liguria circolazione in ripresa nelle tratte interessate dall’evento sismico

Agg. 20.19. Sta riprendendo gradualmente la circolazione ferroviaria, sospesa in via precauzionale alle ore 15.50, nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulle linee Genova-Milano/Torino/Busalla.

Si stanno concludendo le attività di verifica dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato il capoluogo ligure.

Riattivato al momento un binario da Genova a Milano/Torino via Mignanego, entrambi i binari tra Genova e Busalla, l’itinerario Granarolo fra Genova Principe e Ronco Scr

Liguria. Dalle 15.50 è stata sospesa in via precauzionale la circolazione sulla linea Genova-La Spezia tra le stazioni di Genova Brignole e Santa Margherita e nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulle linee Genova-Milano/Torino a seguito delle scosse di terremoto avvertite questo pomeriggio in Liguria.

Nessun treno è fermo in linea.

Il provvedimento – spiegano da Ferrovie dello Stato – “si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) le necessarie verifiche dello stato della linea“.

Secondo le prime rilevazioni si tratterebbe di una scossa di 4.2 gradi, con epicentro a Bargagli. Le vibrazioni sono state avvertite in praticamente tutta la città di dalla Val Bisagno, al Centro alla Valpolcevera otre che nella provincia di Savona, anche nell’estremo ponente.

Agg. ore 19.00. Il traffico ferroviario dovrebbe gradualmente riprendere a partire dalle 20, ma le verifiche sono ancora in corso. Il traffico permane sospeso tra Genova Brignole e Camogli e nelle tratte tra Mignanego e Genova San Quirico e tra Busalla e Genova Pontedecimo.

Alcuni treni sono stati cancellati. E’ in atto la riprogrammazione dell’offerta per i treni Alta Velocità e InterCity. I treni regionali registrano cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Per rimanere aggiornati sulla circolazione e le soluzioni di viaggio è possibile visitare il sito di Trenitalia.