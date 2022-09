Pietra Ligure. Ha preso il via questa mattina la 18esima edizione di Dolcissima Pietra, la due giorni nel centro storico pietrese diventata ormai un riferimento a livello nazionale nel settore dolciario e vinicolo.

Il successo di tanti anni di manifestazione è dato dalla volontà di destagionalizzare il turismo ed allungare la stagione balneare, creando un evento di destinazione per appassionati di enogastronomia di qualità.

L’evento negli anni si è sempre aggiornato in base alle diverse tendenze e, soprattutto, anche durante la pandemia da Covid-19, grazie al Comune di Pietra Ligure che crede nella manifestazione da diciotto anni, si è svolto con le diverse modalità previste dal contesto storico.

Il 2022 è il vero anno della ripartenza, senza restrizioni e con un grande entusiasmo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di un evento corale gestito con grande slancio da tutto il territorio. Gli alberghi hanno il tutto esaurito grazie all’evento che si conferma un grande evento atteso dal pubblico.

Negli anni Dolcissima è cresciuta, prima con il Contest Dolcissimo, poi con il contenitore culturale Bellissima, battezzata dal poeta Davide Rondoni con un nome semplice, ma molto intenso e carico di significati.

Dolcissima Pietra 2022

La frase scelta quest’anno per l’evento Bellissima è una frase di Oprah Winfrey: “Quando guardo nel futuro è talmente splendente che mi brucia gli occhi”. Questo è l’auspicio di Dolcissima Bellissima, vedere oltre e vedere in modo positivo.

Questa mattina alle 10.30 il taglio del nastro presso piazza San Nicolò, presenti oltre il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il prefetto Enrico Gullotti, il questore Alessandra Simone e le più alte cariche istituzionali. Presenti anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e l’onorevole Sara Foscolo.

Il pubblico da oggi può visitare gli spazi espositivi che vantano la presenza di produttori provenienti da tutta Italia, oltre che dalla Liguria, naturalmente. Tra gli espositori, dopo la pandemia da Covid-19, ci sarà il ritorno del Cioccolato di Modica. Tra i prodotti presenti: cioccolato a volontà, dolci di ogni genere, miele, vino, birra, frutta secca, caramelle, the, infusi, spezie, torte, liquori e distillati, prodotti a base di gelso, liquirizia, croccante, prodotti a base di lavanda, dolci per celiaci e non mancherà il pandolce genovese. Inoltre, ci saranno alcuni prodotti salati di eccellenza tra i quali tre DOP liguri di Assaggia La Liguria.

“Dolcissima Pietra compie 18 anni e diventa maggiorenne! Siamo molto contenti di ritrovarci sabato a tagliare il nastro di questa manifestazione che per tradizione chiude la stagione estiva pietrese – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado – “Dolcissima Pietra” è sempre cresciuta di anno in anno e lo ha fatto anche nei difficili tempi pandemici, rinnovandosi e diventando un’esperienza sensoriale ed emozionale a 360°, riuscendo a guardare oltre l’orizzonte, mettendo al centro nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio e consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia – continuano il sindaco e l’assessore al turismo – Al format storico di “Dolcissima Pietra”, da qualche anno si è aggiunto “Bellissima”, il contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con performance, conferenze, presentazioni di libri, concerti e, proprio in tema di novità letterarie, verranno presentati diversi libri di autori pietresi che, oltre ad essere ambientati a Pietra Ligure, parlano della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra identità”.

“Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono la linfa delle nostre proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire – proseguono – Siamo convinti che “Dolcissima/Bellissima Pietra” sarà di nuovo una bella occasione per gli operatori per approfondire nuove opportunità di visibilità e ampliare, nell’insieme di incontri, sensazioni, gusti e colori legati a doppio filo dalla dimensione culturale, le occasioni di offerta e attrazione turistica. Insieme a tutta l’amministrazione, ringraziamo OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte, dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità, a Regione Liguria, oltreché ai nostri uffici comunali, concludono De Vincenzi e Rembado.

“Sosteniamo con convinzione Dolcissima Pietra – dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura al Marketing Territoriale Alessandro Piana – quale evento dolciario per eccellenza che sa valorizzare la cultura come collante di tradizioni e comunità. La kermesse si incastona nel cuore di Pietra Ligure, sempre più attrattiva, e dimostra quanto i nostri borghi e le nostre località presentino delle specificità uniche. La selezione di tipicità dai vini in abbinata ai dolci, alle birre, ai liquori, ai prodotti salati e a marchio vedrà il ruolo crescente di Assaggia La Liguria e delle associazioni, ad esempio quella dei Ristoratori Pietresi e della Val Maremola. Protagoniste indiscusse le nostre DOP, che tanta parte hanno nel creare un rapporto diretto col consumatore e nel far comprendere il legame profondo delle produzioni certificate e garantite con la terra di appartenenza. Ringrazio tutte le istituzioni e associazioni che hanno fatto squadra per l’evento, in particolare il Comune di Pietra Ligure e OroArgento per la progettualità e le idee messe in campo” conclude Piana.

GLI EVENTI

Molti gli eventi a calendario: spettacoli musicali con la presenza di un grande Concerto dedicato alle colonne sonore. Cartoon Soundtracks. L’evento si terrà presso l’area Bellissima in Piazza Vittorio Emanuele II, sabato 17 settembre alle ore 21.00.

Tra gli appuntamenti da non perdere citiamo le attività organizzate presso lo stand di Assaggia La Liguria.

Dolcissima Pietra 2022, la manifestazione di fine estate dedicata ai dolci e alla pasticceria tipica italiana, quest’anno, grazie alla presenza del programma promozionale “Assaggia la Liguria”, parlerà anche di Basilico Genovese DOP e Olio DOP Riviera Ligure, che possono essere ingredienti di eccellenza anche nei dessert! E anche il giusto abbinamento coi vini liguri DOP IGP, promossi dall’Enoteca Regionale, può portare scoperte sorprendenti.

Perché le eccellenze agroalimentari della Liguria certificate DOP sono prodotti unici, che tutto il mondo ci invidia, e che possiedono un forte valore identitario fatto di cultura, di competenza, di autorevolezza e di presidio, che li porta ad essere un autentico patrimonio per il territorio, sotto il profilo sia intellettuale sia economico.

A Dolcissima Pietra “Assaggia la Liguria” offre uno spazio didattico e dimostrativo arricchito da momenti culturali e proposte originali.

“Assaggia la Liguria” è il programma di comunicazione dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, svolto con il sostegno dalla Regione Liguria e del FEASR dell’Unione Europea – PSR 2014/20, che offre a consumatori e operatori un’informazione mirata a conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio.

Palinsesto “Assaggia la Liguria”

11.00 INDOVINA LA DOP! – gioco a quiz

11.15 PESTO AL MORTAIO LIVE!

11.45 LABORATORIO SENSORIALE OLIO RIVIERA LIGURE DOP

12.15 (solo domenica) CULTURA E DEGUSTAZIONE DEI VINI LIGURI DOLCI… e non solo

15.00 INDOVINA LA DOP! – gioco a quiz

15.15 LABORATORIO SENSORIALE OLIO RIVIERA LIGURE DOP

16.00 PESTO AL MORTAIO LIVE!

17.00 CULTURA E DEGUSTAZIONE DEI VINI LIGURI DOLCI… e non solo / solo domenica: SPECIALE MOSCATELLO DI TAGGIA, IL VINO DEI PAPI

18.30 VERY IMPORTANT DRINK: BASILICO GENOVESE DOP “da bere” provare per credere!

Eventi presso Area Meeting

Sabato 17 – ore 17.30 racconto con degustazione guidata

DOLCEZZA E NOBILTA: UNA LIGURIA DOP

come i vini liguri, l’olio Riviera Ligure DOP e il Basilico Genovese DOP nobilitano la gastronomia ligure: dal carattere della dolcezza al prestigio della DOP,– con VIRGILIO PRONZATI

Ore 21 cocktail show

VERY IMPORTANT DRINK: IL BASILICO GENOVESE DOP “DA BERE” – a seguire proiezione “il fattore umano del Basilico Genovese DOP” in viaggio alla scoperta di chi si nasconde dietro il prodotto ligure più amato nel mondo.

Il programma dei Meeting della Dolcezza di sabato 17 settembre, prevede due show cooking con la collaborazione dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola, con la partecipazione degli Chef Giuseppe Auricchio del ristorante Il Macchetto e lo Chef Nino Iannello del ristorante Al 17. Gli show cooking sono organizzati con la presenza dei prodotti di Assaggia La Liguria.

Inoltre, l’Auser di Pietra Ligure organizzerà alcuni laboratori dedicati ai “dolcetti di pezza”, oggetti di vero e proprio artigianato realizzato dalle socie del centro per anziani di Pietra Ligure.

Alle ore 21.00 di sabato 17 settembre si svolgerà un laboratorio durante il quale saranno realizzati cocktail a base di basilico, a cura di Assaggia La Liguria e Cafétoso. A seguire saranno proiettati i video “Il fattore umano del Basilico Genovese DOP” e, per concludere la serata di svolgerà lo spettacolo “La Grande Musica del Passato interpretata dal vivo, a cura di Paolo Bortolotti.

Domenica 18 settembre si svolgerà la gara di arte dolciaria “Contest Dolcissimo”. Una gara a cui possono partecipare professionisti e non professionisti. Il tema di quest’anno della gara è molto semplice: il Mio Dolce preferito. Si tratta di un tema molto libero e si attendono numerosi partecipanti sia tra i professionisti e tra i non professionisti. I dolci della gara saranno messi in vendita a fine evento per raccogliere fondi a favore della DFC, Dementia Friendly Community di Pietra Ligure. Presidente di Giuria del Contest Dolcissimo, sarà Franco Garabello, Chef del ristorante “Il Vecchio Forno” e membro dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola.

Il programma di Bellissima è un tripudio di attività che mirano a valorizzare il territorio da un punto di vista culturale e turistico. Le attività sono organizzate dal Centro Studi Amadeo Peter Giannini che si occupa della valorizzazione della cultura ligure, come volano per lo sviluppo economico. Il Centro Studi, nato per valorizzare di vision di Amadeo Peter Giannini, banchiere di origini liguri che fondò la Bank of Italy e poi la Bank of America. Ulteriori info su: www.centrostudiapgiannini.org

Il convegno di inaugurazione, sabato 17 alle ore 11.00, tratterà il tema dell’audiovisivo con il titolo: Tornare a rivedere la “Luce”. Audiovisivo, un volano per il turismo. Parteciperanno grandi nomi del settore dell’audiovisivo tra cui:

– Daniele Carnacina, show runner – regista – autore di grandi progetti audiovisivi tra cui “Il Paradiso delle Signore” di cui ci racconterà come si crea un progetto di lunga serialità per dare slancio ad un territorio e sviluppo economico. Inoltre, sarà proiettato un promo delle prossime puntate che andranno in onda in questa stagione, appena cominciata, della serie più seguita in Italia da più di 10 anni;

– Enzo De Camillis, scenografo e regista. Organizzatore del prestigioso premio Pellicola d’Oro di Roma che quest’anno ha visto anche la sua presenza a Venezia in occasione del Festival. La Pellicola d’oro premia i “mestieri del cinema” e tende a valorizzare il dietro le quinte di un progetto audiovisivo, valorizzando tutte le professionalità di cui, in questo momento storico, il settore ha un estremo bisogno. Sempre De Camillis, sabato 17 alle ore 17.00, presenterà il suo docufilm su Pier Paolo Pasolini “Pasolini un intellettuale in borgata” realizzato per i 100 dalla nascita di Pasolini;

– Massimo Morini, direttore d’orchestra, regista e cantante dei Buio Pesto;

– Peppe Toia, regista della serie tv Canonico.

Inoltre, ci sarà l’intervento di Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission, dell’Assessore al turismo del Comune di Pietra Ligure Daniele Rembado e dell’Assessore al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi. A moderare l’incontro sarà Pietro Sarubbi, attore, regista e docente presso l’Accademia Luchino Visconti. Sarubbi ha un curriculum molto importante dove spicca la sua partecipazione nel film di Mel Giboson, The Passion.

Sempre sabato 17 alle ore 16.00 ci sarà la presentazione del libro Galdima: il Re della Savana, a cura degli autori Alessandra Munerol e Ibrahim Galdima.

Alle 17.00, come già indicato ci sarà la presentazione del Docufilm sui 100 dalla nascita di Pasolini: Pasolini, un intellettuale in borgata, a cura di Enzo De Camillis a cui seguirà la premiazione del concorso “Vetrine a Tema”.

Alle 18.30 si svolgerà la presentazione del docufilm di Raffaella Verga “La Bella Gioventù” che sarà introdotto dal regista Giorgio Molteni.

Alle ore 21.30 si svolgerà il concerto Cartoon Soundtracks.

Domenica 18 settembre alle ore 11.00 si svolgerà la presentazione del libro sui Toponimi del Comune di Pietra Ligure, a cura di Furio Ciciliot. Alle ore 15.00 sarà presentato il libro “Scoglio, storie di un capodoglio” a cura di Davide Siri, autore e illustratore. L’evento sarà presentato dall’Assessore Cinzia Vaianella del Comune di Pietra Ligure.

Alle ore 16.00 si terrà la presentazione del romanzo di Maria Pia Zacchi “Il cielo tra gli ulivi”, una storia che ricorda i Promessi Sposi di Manzoni e che è ambientato a Pietra Ligure. Al termine della presentazione ci sarà la visita guidata ai luoghi presenti nel romanzo. Chi è interessato alla visita guidata dovrà registrarsi presso la segreteria di Dolcissima Bellissima in Piazza San Nicolò entro le ore 16.00 si sabato 17 settembre.

Alle ore 17.00 ci sarà la prima edizione del Premio Bellissima Social. Il Premio sarà consegnato a Sebastiano Gravina. Si tratta di un premio che si intende consegnare a persone che si sono particolarmente distinte nella promozione del territorio attraverso l’uso dei social in modo innovativo, creativo e autoironico.

Per concludere le attività culturali di Bellissima, domenica 18 settembre si svolgerà lo spettacolo di Musica e Teatro “Sulle Tracce di Metamorfosi”, a cura della compagnia Le Mani e le Nubi Teatro.