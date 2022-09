Storico crossodromo di Sassello compie 50 anni, la passione nata da un gruppo di sassellesi amanti del fuoristrada

Sassello. E’ stata aperta ufficialmente 50 anni fa la pista da motocross “Giardinetti di Monte Gippon” di Sassello, un’infrastruttura storica nata da un gruppo di sassellesi appassionati di fuoristrada che hanno fatto della propria passione un circuito ancora oggi molto frequentato da ragazzi e adulti. In occasione dello storico anniversario, sabato 24 settembre, è stato organizzato un evento ad hoc dal titolo “La storia di come è nata una passione”.

Durante i festeggiamenti che prenderanno il via alle 11.30 e termineranno alle 15.30, presso il Mulino di Sassello “Beigua Docks”, verranno esposte moto d’epoca di fine anni 60’ e fotografie che documentano la storia di come gli abitanti del paese decisero di aprire questa imponente infrastruttura.

Furono circa una trentina in totale i membri della compagnia che hanno unito le forze per costruire questo crossodromo lungo 1500 metri; una passione nata un po’ per adattarsi al luogo, un po’ per puro divertimento nello sperimentare nuovi prototipi e nel trasformare vecchie moto da strada in mezzi adatti per l’off-road.

Un vero e proprio tuffo nel passato verrà anche offerto dalle testimonianze dei pionieri della disciplina: il frutto delle loro interviste ha composto un video speciale che verrà proiettato nel corso dell’evento. Verrà inoltre riconosciuto un premio simbolico per lo sforzo e l’impegno sostenuto ai fondatori rimasti in vita e per la moto esposta più rappresentativa.

A organizzare l’anniversario Luigi Tissoni, Andrea Tissoni, Diego Assandri con l’aiuto dei vecchi soci del Motoclub Mc Sassello. Durante la giornata è possibile anche pranzare sul posto, presso la tensostruttura Beigua Docks, prenotando al numero 389 5023704.