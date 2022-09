Spotorno, a scuola un contest per aggiudicarsi il titolo di classe più virtuosa e sostenibile

Spotorno. Mercoledì 21 settembre la classe IIA della scuola secondaria di primo grado del Comune di Spotorno ha potuto sperimentare, guidati dagli esperti del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, un’attività di snorkeling nelle acque calme e trasparenti del medesimo comune.

Durante l’anno scolastico 2021/2022 tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del Progetto Eco-Schools Italia, hanno portato avanti un percorso di approfondimento sul tema del consumo consapevole, dell’importanza del consumo di acqua del rubinetto contro quella in bottiglia, e della riduzione dell’utilizzo di plastica usa e getta.

È stato realizzato un vero e proprio contest tra classi per aggiudicarsi il titolo di classe più virtuosa e sostenibile: sia attraverso la realizzazione di opere di land art a tema, utilizzando tappi in plastica, e valutate da una giuria di esperti, sia attraverso il monitoraggio delle scelte delle bevande consumate a merenda dai ragazzi. La classe vincitrice si è aggiudicata un’interessante attività sul territorio volta a scoprire le bellezze del nostro mare e a riflettere su quanto discusso in precedenza.

I ragazzi vincitori, divisi in due gruppi ed armati di maschera e boccaglio, hanno potuto ammirare da vicino variegate specie marine, tra cui polpi, donzelle pavonine, aguglie, cernie, anemoni e polmoni di mare. Un modo differente e accattivante per iniziare con la “pinna” giusta il nuovo anno scolastico.

Un ringraziamento speciale va alla Società di Pesca Sportiva “La Spotornese” per aver accolto gli studenti nei loro locali e aver permesso la realizzazione dell’uscita.