Spotornese, Federico Dorigo: “Cresceremo di allenamento in allenamento e di partita in partita”

Savona. Dopo i due pareggi conseguiti in Coppa Liguria, la Spotornese ha steccato il debutto in campionato, cedendo 2 a 0 all’Albissole.

I biancazzurri sono stati puniti da un gol a freddo, che ha condizionato la partita. “Erano passati veramente pochi minuti – afferma mister Federico Dorigo -. Però anche dopo il 2 a 0 abbiamo cercato di spingere, perché comunque la partita era rimasta aperta. In Prima Categoria si iniziano ad incontrare giocatori di un certo livello che al primo errore ti castigano, quindi i dettagli fanno la differenza. Speriamo che il prima possibile si inverta la rotta e gli episodi vengano a nostro favore”.

Sul rettangolo di gioco ci sono stati molti contrasti duri e il direttore di gara è dovuto ricorrere frequentemente al cartellino. “Era una semplice foga agonistica – sottolinea l’allenatore -; quando l’arbitro è da solo e inizia a sfuggirgli un po’ di mano la partita, anche perché noi da fuori e i giocatori in campo iniziamo a protestare piuttosto che giocare è normale che venga fuori il nervosismo”.

La Spotornese ha scelto di ricorrere spesso a lunghi lanci, cercando meno il fraseggio. “Loro sono bravi a pressare forte e alto, non abbiamo trovato gli spazi come abbiamo provato a lavorare in settimana – spiega Dorigo -. C’è ancora tanto da lavorare e lavoreremo. Ai ragazzi ripeterò ciò che ho detto, di continuare così e dare continuità alle prestazioni così arriveranno i punti, perché sono convinto che cresceremo di allenamento in allenamento e di partita in partita. Sicuramente ci siamo e ci saremo”.