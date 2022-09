Sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare : la filiera 4.0 per le piante aromatiche

Mercoledì 28 settembre, ad Albenga, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Filiera 4.0”.

Durante l’incontro i partner di progetto, Liguria Digitale, il CeRSAA e La Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga presenteranno i risultati raggiunti a conclusione delle attività sperimentali del progetto “Filiera 4.0”. L’iniziativa si propone di introdurre innovazioni utili ad accrescere il valore della filiera delle piante aromatiche in vaso in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e tracciabilità, come richiesto dai mercati e dai consumatori.

“Filiera 4.0” è un progetto innovativo nato nel 2020 con lo scopo di valorizzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio ligure e in particolare della filiera delle piante aromatiche in vaso.

“L’iniziativa di oggi arriva dopo un consolidato periodo di collaborazione con Liguria Digitale, il CeRSAA e La Cooperativa L’Ortofrutticola sui tre pilastri che connotano sempre di più la nostra produzione, cioè Tracciabilità, Plastic Free e Zero Residui – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana -. Con il progetto “Filiera 4.0” abbiamo favorito sensibilità già in essere sul nostro territorio aggiungendovi sempre di più innovazione e impegno per unire le necessità del rilancio produttivo alle aspettative dei consumatori. L’incontro con i produttori e le associazioni di categoria garantirà la massima condivisione e nuove sinergie per incidere positivamente su uno dei principali settori dell’agricoltura ligure”.

Il progetto ha permesso la realizzazione del brand “Aroma di Riviera” e la sperimentazione di tre innovazioni:

Tracciabilità: che racconta la qualità e l’impegno degli agricoltori

Plastic Free: che riduce l’impatto sull’ambiente tramite un’agricoltura sostenibile e innovativa

Zero Residui: che garantisce prodotti sani e sicuri.

Il progetto produrrà vantaggi per produttori, consumatori e per il territorio.

Il produttore guadagna con l’aumento della competitività, le innovazioni, il nuovo brand, l’aumento del valore percepito del prodotto attraverso un QR Code che racconta impegno storia e qualità contribuendo alla fidelizzazione del cliente finale.

I vantaggi per il consumatore consistono in un acquisto di qualità, sicuro e sostenibile, oltre alla scelta di prodotti di facile tracciabilità e riconoscibilità.

Il territorio guadagna un brand innovativo che promuove prodotti e produttori liguri, lo sviluppo economico di una filiera di eccellenza, maggior competitività su temi green promossi dall’Unione Europea, che garantiscono maggiore visibilità in Italia e all’estero.

“Filiera 4.0” si propone di promuovere l’agricoltura e la sostenibilità, i prodotti di qualità e di valorizzare un territorio unico attraverso la diffusione dell’amore per la terra, l’innovazione e l’impegno di tutti gli attori coinvolti.

Questo evento conclusivo si rivolge pertanto alle principali associazioni di categoria e ai rappresentanti delle aziende locali che si occupano di commercio dei prodotti del florovivaismo. Rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2020 che ha l’obiettivo di dare visibilità, promuovere e sostenere le imprese del territorio attraverso l’innovazione, non solo del prodotto, ma soprattutto del processo produttivo.

Una sfida per un mercato importantissimo per la nostra regione dove il florovivaismo rappresenta il 70% in valore dell’agricoltura regionale e che rende la Liguria territorio precursore di una tendenza europea, che potrà diventare anche oggetto di indicazione normativa nei prossimi anni.

L’incontro sarà un’occasione di scambio per valutare i materiali preparati per la diffusione del progetto e per la sua promozione, introducendo una strategia di valorizzazione per i prodotti florovivaistici, con l’obiettivo di sostenere la loro redditività e la competitività sui mercati di riferimento e di rispondere alle esigenze di un settore sempre più attento alla qualità.

L’evento è organizzato da Liguria Digitale, CeRSAA e La Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, i quali, assieme ad un ampio e rappresentativo partenariato che va dalle associazioni agricole ai produttori – singoli o riuniti in cooperative – danno appuntamento a tutti coloro che hanno a cuore le sorti e lo sviluppo di questo settore strategico per l’economia agricola della Liguria.