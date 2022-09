Si cercando comparse per la serie tv “Canonico” girata nel ponente savonese, lunedì i casting

Pietra Ligure. Si cercano comparse per la serie tv Canonico, che avrà come attore protagonista Michele La Ginestra. La serie verrà girata a ottobre nei comuni di Giustenice, Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Lunedì 26 settembre al cinema Moretti di Pietra Ligure si terranno i casting call. Si ricercano sia donne che uomini con età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Chi ha piacere di partecipare ai casting, si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

L’evento è in collaborazione con il centro studi Amedeo Peter Giannini e il Comune di Pietra Ligure.

Canonico è una serie televisiva originale prodotta da Tv2000 interamente ambientata all’interno della canonica di una chiesa. Il protagonista è Don Michele, un prete che all’inizio della storia torna da una missione del Sud America e si trasferisce in un piccolo paese italiano. Armato di fede e di pazienza, conosce, aiuta, ascolta e accompagna i suoi parrocchiani giorno dopo giorno diventando un punto di riferimento per i giovani che perdono la via, per i più grandi che la ritrovano e per gli anziani che passano giornate intere tra i banchi della chiesa e che spesso trovano il modo di rendersi utili.