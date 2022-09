Serie D, Vado batte Pont Donnaz. Mister Marco Didu: “Focus sulle prestazioni, dopo dieci partite vedremo dove siamo”

Il Vado ha vintocontro il Pont Donnaz in occasione della terza giornata del campionato di Serie D. Il secondo successo stagionale porta i rossoblù a quota sette punti in classifica. Un bottino che consente alla squadra di guardare tutti dall’alto in attesa della gare in programma questo pomeriggio.

La partita si è messa subito sui binari giusti. La formazione vadese è passata in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie alla rete di Adusa. A due minuti dallo scadere della prima frazione di gioco, Lo Bosco ha portato il Vado sul 2 a 0, risultato che è poi rimasto invariato fino al fischio finale.

Mister Marco Didu elogia la prova dei suoi, sottolineando come in estate si sia lavorato per avere una formazione in grado di adottare più moduli. La testa momentanea della classifica non deve però far compiere voli pindarici ai ragazzi. “È ancora presto, tre partite non sono niente”, afferma il mister gettando acqua sul fuoco. “Vedremo in quale posizione di classifica ci troveremo dopo una decina di giornate”, aggiunge.

Il Vado giocherà in occasione del turno infrasettimanale in trasferta contro la Castellanzese giovedì alle ore 15.