Serie D, Vado batte Chieri: il rigore decisivo realizzato da Di Renzo

Il Vado rialza subito la testa dopo la sconfitta 4 a 2 contro la Castellanzese. La squadra di mister Marco Didu è scesa in campo oggi nell’anticipo della quinta giornata contro il Chieri.

Per avere la meglio sui piemontesi, è bastato il calcio di rigore calciato da Luca Di Renzo al minuto quarantadue della prima frazione di gioco. La marcatura è il quinto centro in altrettanti incontri per l’attaccante. Il penalty è stato concesso per un fallo su De Bode, strattonato in area a seguito di un corner.

I rossoblù salgono dunque a quota 10 punti in classifica e si godono il secondo posto momentaneo in graduatoria in attesa delle gare di domani.

Così il Vado in campo:

Vado: Ascioti, D’Iglio, De Bode, Capra (84′ Codutti), Castelletto, Di Renzo (75′ Adusa), Lo Bosco (90’+4 Allogho), Ghigliotti, Capano (90’+3 Mele), Bane, Spanu A disp. Fresia, Ropolo, Manno, Casazza, Castiglione. All. Didu