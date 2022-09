Sentenza Tar ospedali Albenga e Cairo, Tosi (M5S): “Ora Regione dovrà risarcire il privato con soldi pubblici”

Albenga/Cairo. Il Movimento 5 Stelle contro Regione Liguria, in seguito alla sentenza del Tar che ha condannato Regione a risarcire il policlinico di Monza con oltre 314 mila euro a causa della mancata aggiudicazione della gara per l’affidamento degli ospedali di Albenga e Cairo.

“Assistiamo a una guerra tra colossi della sanità privata: è evidente che chi ha fatto ricorso non ci sta a restare fuori dal giro e ora si gioca tutte le carte a disposizione per vedersi servita la propria fetta di torta. A farne le spese sarà il servizio, peraltro carente sotto molti punti di vista: gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, infatti, sono da tempo sotto organico, fermi negli investimenti e con una programmazione sanitaria che fa acqua da tutte le parti”.

Così il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi che sottolinea: “Un passaggio, questo, vecchio di oltre tre anni e che tuttavia potrebbe essere stato scritto oggi, tanto è attuale nel panorama politico e sanitario della Liguria. I protagonisti di questo episodio, infatti, sono la Giunta Toti con l’allora assessore alla Sanità Sonia Viale da una parte; e il Policlinico di Monza e l’Istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo San Donato) dall’altra. Mela della discordia, gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, sistematicamente depauperati per avviarli alla privatizzazione come da copione consolidato delle politiche di destra”.

“Come M5S, a marzo 2019, avevamo più volte sollecitato il centrodestra a non percorrere la via della privatizzazione – ricorda Tosi – ma la Giunta Toti di allora era andata dritta per la propria strada, con l’arroganza che da sempre la distingue. Salvo poi fare dietrofront nel 2021 e annullare con una delibera la gara per la privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, con la scusa che i due nosocomi rientrano nel nuovo piano sanitario collegato alle risorse del Pnrr. Quello che abbiamo oggi grazie a Conte, giusto per rinfrescare la memoria agli smemorati”.

E poi aggiunge: “Ebbene? Tutto bene quel che finisce bene? Macché! Ieri in tarda serata, la doccia gelata nella doccia fredda: dopo aver subito le conseguenze di un piano per l’affidamento ai privati scritto male e portato avanti malissimo, i cittadini liguri ora subiranno gli effetti della sentenza del Tar, che ieri ha condannato l’ente regionale a corrispondere al Policlinico di Monza la somma di quasi 315.000 euro, oltre agli interessi legati alla pubblicazione della sentenza. E li subiranno perché a pagare le malefatte del centrodestra saranno loro, i cittadini, con le loro tasse”.

“Alla fine di questa triste storia, dunque, il Policlinico di Monza la sua fetta se la vedrà servire eccome! Che dire? Grazie Toti. E tanto che ci siamo, aggiungiamo: almeno questa volta il presidente ci risparmi una replica fondata sul nulla assoluto. Se proprio deve dirci qualcosa, provi a entrare nel merito della questione e ci dica piuttosto come pensa di uscire da questo pasticcio”, conclude Tosi.